Μουντιάλ 2026: Η Παραγουάη «σόκαρε» την Γερμανία – Την κέρδισε 4-3 στα πέναλτι και προκρίθηκε στους «16» του θεσμού

Η Παραγουάη προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι με 4-3, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής άντεξε στην πίεση των Γερμανών, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και ολοκλήρωσε την πρόκριση με πρωταγωνιστή τον Χιλ, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι.

Η Γερμανία είχε την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως δεν κατάφερε να τη μετατρέψει σε σταθερή απειλή. Η Παραγουάη κράτησε συμπαγή αμυντική διάταξη, βρήκε το γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έστειλε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι, όπου εξασφάλισε την πρόκριση. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία – Σουηδία.

Το προβάδισμα της Παραγουάης

Η Παραγουάη μπήκε δυνατά στον αγώνα και απείλησε μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Αλόνσο επιχείρησε προβολή στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο Νόιερ δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπάλα.

Η Γερμανία απάντησε στο 6ο λεπτό. Ο Βιρτς πέρασε την μπάλα στην περιοχή για τον Χάβερτς, εκείνος άφησε στον Ουντάβ, αλλά το ψηλοκρεμαστό πλασέ του κατέληξε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Βιρτς σούταρε έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε ψηλά.

Οι Γερμανοί διατήρησαν την κατοχή, αλλά δεν βρήκαν τρόπο να διασπάσουν την άμυνα της Παραγουάης. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της αντιπάλου της και άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό. Ο Αλμιρόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ενσίσο, αφύλακτος μέσα στην περιοχή, σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά για το 1-0.

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Η ισοφάριση της Γερμανίας

Η Γερμανία μπήκε απρόσεκτα και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50ό λεπτό, ο Κίμιχ έκανε σοβαρό λάθος, ο Ενσίσο έκλεψε την μπάλα και βρέθηκε απέναντι στον Νόιερ, όμως ο έμπειρος τερματοφύλακας μπλόκαρε.

Η ομάδα του Νάγκελσμαν ισοφάρισε στο 54ο λεπτό. Ο Βιρτς έβγαλε σέντρα με το δεξί από τα αριστερά και ο Χάβερτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με γυριστή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι.

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Στο 55ο λεπτό, η Παραγουάη πέρασε στο παιχνίδι τον Καμπαγιέρο, με τον Ενσίσο να μεταφέρεται στην κορυφή της επίθεσης. Δύο λεπτά αργότερα, ο σκόρερ των Λατινοαμερικανών τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Η Γερμανία προσπάθησε να αυξήσει την πίεση, όμως δεν είχε καθαρή τελική προσπάθεια. Στο 78ο λεπτό, ο Χιλ απέκρουσε κεφαλιά του Χάβερτς, έπειτα από σέντρα από τα αριστερά. Οι δύο ομάδες δεν βρήκαν άλλο γκολ έως το τέλος της κανονικής διάρκειας και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση.

Το VAR ακύρωσε το γκολ του Τα

Στο 102ο λεπτό, η Γερμανία φάνηκε να βρίσκει το γκολ της πρόκρισης. Ο Μπράουν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Τα πήδηξε ψηλότερα από όλους στο δεύτερο δοκάρι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ, όμως, ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR, καθώς καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ του Άντον πάνω στον Χιλ. Το 1-1 παρέμεινε έως το τέλος της παράτασης και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

Χάβερτς – Απόκρουση Χιλ

– Απόκρουση Μαουρίσιο 0-1

0-1 Κίμιχ 1-1

1-1 Γκόμες 1-2

1-2 Μουσιάλα 2-2

2-2 Γκαλάρζα 2-3

2-3 Βολτεμάντε – Απόκρουση Χιλ

– Απόκρουση Σανάμπρια – Άουτ

– Άουτ Αμίρι 3-3

3-3 Μπαλμπουένα – Απόκρουση Νόιερ

– Απόκρουση Τα – Άουτ

– Άουτ Κανάλε 3-4

Ο Χιλ απέκρουσε τις εκτελέσεις των Χάβερτς και Βολτεμάντε, ενώ ο Νόιερ κράτησε προσωρινά τη Γερμανία στη διαδικασία με απόκρουση στο πέναλτι του Μπαλμπουένα. Ο Τα αστόχησε στη συνέχεια και ο Κανάλε ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό 4-3 υπέρ της Παραγουάης.

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Οι συνθέσεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Ρούντιγκερ (110′ Τιάο), Τα, Κίμιχ, Μπράουν, Πάβλοβιτς (79′ Άντον), Βιρτς (110′ Αμίρι), Σανέ (88′ Βολτεμάντε), Νμέτσα (46′ Γκορέτσκα), Χάβερτς, Ουντάβ (63′ Μουσιάλα).

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ: Χιλ, Κάσερες (99′ Οζέντα), Αλόνσο (120’+2′ Μπαλμπουένα), Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν (91′ Βελάσκες), Κουμπάς, Μπομπαντίγια (99′ Σανάμπρια), Γκαλάρζα, Ενσίσο (57′ Μαουρίσιο), Άβαλος (55′ Καμπαγιέρο).

Τα ζευγάρια της φάσης των «32»