Μήνυμα Τραμπ προς τα πρατήρια καυσίμων: Ζητά άμεση πτώση στις τιμές της βενζίνης και προειδοποιεί για «μεγάλα προβλήματα»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπωλητές καυσίμων, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα.

«Οι λιανοπωλητές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά «μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι στόχος θα πρέπει να είναι η τιμή των 2,50 δολαρίων ανά γαλόνι.

Παράλληλα, ο Τραμπ επέκρινε την πολιτεία της Καλιφόρνιας για τη φορολογία στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλοί φόροι επιβαρύνουν αδικαιολόγητα την τελική τιμή της βενζίνης για τους καταναλωτές.

«Η Καλιφόρνια θα πρέπει να σταματήσει να επιβάλλει τόσο υψηλούς φόρους στη βενζίνη», ανέφερε στην ίδια ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ