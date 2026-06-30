Τουρκία: Καταγγελίες για αδικαιολόγητη παράταση της κράτησης 13 οικολόγων έως το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ

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Δεκατρείς οικολόγοι στην Τουρκία κινδυνεύουν να παραμείνουν στη φυλακή έως την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με τον συνήγορό τους. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τους εθελοντές προληπτικά, με την επίκληση υποψιών για «τρομοκρατία».

«Δεκατρείς εθελοντές μας, 65 ως 73 ετών, τελούν αυτή τη στιγμή υπό κράτηση εξαιτίας σοβαρής δικαστικής πλάνης (…) Υποβλήθηκαν προσφυγές εκ μέρους τους, αλλά κατά πληροφορίες μας, η αποφυλάκισή τους δεν θα γίνει παρά μετά τη σύνοδο του NATO, ενώ είναι ηλικιωμένοι και χρειάζονται ιατρική φροντίδα», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δικηγόρος των οικολόγων, Σουλεϊμάν Τσετίν.

Οι συλλήψεις πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι τουρκικές αρχές προσήγαγαν συνολικά 225 ανθρώπους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στις 23 Ιουνίου. Από αυτούς, οι 178 τέθηκαν υπό προληπτική κράτηση, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «τρομοκρατία». Οι επιχειρήσεις έγιναν λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκονται και εθελοντές του τουρκικού ιδρύματος προστασίας του περιβάλλοντος Tema. Η εισαγγελία εκτιμά ότι οι ύποπτοι «θα μπορούσαν να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες».

Ο συνήγορος των εθελοντών απέρριψε το σκεπτικό της εισαγγελίας. «Αλλά στο τουρκικό δίκαιο κράτηση για προληπτικούς λόγους δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να συλλαμβάνεις κάποιον λόγω μιας απλής πιθανότητας», αντέτεινε ο Τσετίν.

Σύμφωνα με την τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση MLSA, η εισαγγελία κατηγορεί τους εθελοντές ότι, ενώ επέστρεφαν από καταφύγιο πτηνών στις 3 Ιουνίου, διασταυρώθηκαν με διαδήλωση και τη χαιρέτισαν.

«Ανάμεσα στους κρατούμενους είναι καθηγητής ειδικευμένος στη βιοποικιλότητα και ειδικοί σε ζητήματα διάβρωσης του εδάφους. Πρόκειται για ανθρώπους ερωτευμένους με τη γη τους, με τη χώρα τους. Είναι εντελώς εξωφρενικό» να υποστηρίζεται «πως συνδέονται με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση», επέμεινε ο συνήγορος Τσετίν.

Αντιδράσεις για τις κρατήσεις

Το Ίδρυμα Tema συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες οργανώσεις υπεράσπισης του περιβάλλοντος στην Τουρκία.

Στο ίδιο κύμα συλλήψεων τέθηκαν επίσης υπό κράτηση ο αρχισυντάκτης περιοδικού της κοινότητας ΛΟΑΤ+, μία συνδικαλίστρια και μία πανεπιστημιακή.

«Η κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων για να διεξάγονται μαζικές συλλήψεις και να φιμώνεται κόσμος ενόψει της συνόδου του NATO αντίκειται προς θεμελιώδεις αξίες της συμμαχίας», σχολίασε την περασμένη Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP