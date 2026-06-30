Wimbledon: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε 3-1 τον Γιμπίνγκ Γουν κι έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, μετά τη νίκη του Σέρβου τενίστα επί του Γιμπίνγκ Γου με 3-1 σετ.

Η αναμέτρηση του Έλληνα πρωταθλητή με τον Τζόκοβιτς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026. Ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στους «32» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ριντερκές – Νταμ.

Η πρόκριση του Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύτηκε απέναντι στον Κινέζο αντίπαλό του, καθώς έχασε ένα σετ και χρειάστηκε να διαχειριστεί κρίσιμα σημεία στο τέταρτο σετ. Ο Γου είχε έξι χαμένα μπρέικ πόιντ, όμως ο Σέρβος τενίστας έκανε τελικά το καθοριστικό μπρέικ για το 5-4 και στη συνέχεια έκλεισε τον αγώνα.

Ο Τζόκοβιτς εξασφάλισε έτσι την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο, όπου θα βρει απέναντί του τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Stefan enjoyed every moment of his dad’s victory 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/0XTovX7z9K — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Η παράδοση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Ο Τσιτσιπάς και ο Τζόκοβιτς έχουν αναμετρηθεί συνολικά 14 φορές. Ο Σέρβος έχει 12 νίκες, εκ των οποίων οι 11 είναι συνεχόμενες.

Η νέα τους συνάντηση στο Wimbledon αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ο Έλληνας τενίστας θα επιχειρήσει να ανατρέψει την αρνητική παράδοση απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του τένις.