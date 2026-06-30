Wimbledon: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε 3-1 τον Γιμπίνγκ Γουν κι έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Γιμπίνγκ Γου με 3-1 σετ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Σέρβος προηγείται με 12-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

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Αθλητισμός

Νόβακ Τζόκοβιτς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, μετά τη νίκη του Σέρβου τενίστα επί του Γιμπίνγκ Γου με 3-1 σετ.
  • Η αναμέτρηση του Έλληνα πρωταθλητή με τον Τζόκοβιτς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026.
  • Ο Τσιτσιπάς και ο Τζόκοβιτς έχουν αναμετρηθεί συνολικά 14 φορές, με τον Σέρβο να έχει 12 νίκες. Ο Έλληνας τενίστας θα επιχειρήσει να ανατρέψει την αρνητική παράδοση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, μετά τη νίκη του Σέρβου τενίστα επί του Γιμπίνγκ Γου με 3-1 σετ.

Η αναμέτρηση του Έλληνα πρωταθλητή με τον Τζόκοβιτς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026. Ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στους «32» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ριντερκές – Νταμ.

Η πρόκριση του Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύτηκε απέναντι στον Κινέζο αντίπαλό του, καθώς έχασε ένα σετ και χρειάστηκε να διαχειριστεί κρίσιμα σημεία στο τέταρτο σετ. Ο Γου είχε έξι χαμένα μπρέικ πόιντ, όμως ο Σέρβος τενίστας έκανε τελικά το καθοριστικό μπρέικ για το 5-4 και στη συνέχεια έκλεισε τον αγώνα.

Ο Τζόκοβιτς εξασφάλισε έτσι την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο, όπου θα βρει απέναντί του τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η παράδοση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Ο Τσιτσιπάς και ο Τζόκοβιτς έχουν αναμετρηθεί συνολικά 14 φορές. Ο Σέρβος έχει 12 νίκες, εκ των οποίων οι 11 είναι συνεχόμενες.

Η νέα τους συνάντηση στο Wimbledon αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ο Έλληνας τενίστας θα επιχειρήσει να ανατρέψει την αρνητική παράδοση απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του τένις.

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