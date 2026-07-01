Ο αινιγματικός βασιλιάς Μοσκών: Εντοπίστηκαν νομίσματα που ρίχνουν φως στο μυστήριο της καταγωγής του

Η αρχαία ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης κρύβει συχνά ηγεμόνες-φαντάσματα, των οποίων τα ίχνη χάθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Ένα τέτοιο ιστορικό μυστήριο, γύρω από την πραγματική ταυτότητα και την καταγωγή του αινιγματικού βασιλιά Μόσκωνα, έρχεται τώρα στο φως χάρη σε μια νέα αρχαιολογική μελέτη.

Μια μελέτη δείχνει ότι τα αργυρά νομίσματα που αποδίδονται σε αυτόν τον αινιγματικό ηγεμόνα ανήκαν σε τρεις διαφορετικές υποδιαιρέσεις και προτείνει ότι η προέλευσή τους είναι κελτική και όχι θρακική, τοποθετώντας τη σύντομη βασιλεία του μεταξύ του 150 και του 140 προ της εποχής μας (π.Χ.).

Στα εδάφη της σημερινής Βόρειας Δοβρουτσάς στη Ρουμανία, νότια του Δέλτα του Δούναβη, εμφανίζονται εδώ και δεκαετίες μικρά αργυρά νομίσματα που φέρουν την επιγραφή «βασιλεύς» και το όνομα «Μόσκων».

Αυτά τα ευρήματα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος μεικτών θησαυρών, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των ειδικών.

Ένας βασιλιάς-φάντασμα αναζητά την ταυτότητά του

Ποιος ήταν αυτός ο ηγεμόνας; Πότε έζησε; Ήταν βασιλιάς των Γετών, των Σκυθών, των Κελτών ή μήπως προερχόταν από κάποιον άλλον λαό;

Ένα επιστημονικό άρθρο προσφέρει εντελώς νέες παρατηρήσεις που ανατρέπουν όσα θεωρούνταν γνωστά για αυτά τα νομίσματα και δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση και στα δύο ερωτήματα.

Η μελέτη, με συγγραφέα τον ερευνητή Μετόντι Μάνοφ (Metodi Manov), αναλύει λεπτομερώς τα δείγματα που φυλάσσονται σε μουσεία καθώς και τα κομμάτια που έχουν εμφανιστεί σε δημοπρασίες.

Η έρευνα ξεκινά από ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός:

Τις τελευταίες δεκαετίες, αρκετά νομίσματα του Μόσκωνα έχουν εντοπιστεί σε τοποθεσίες όπως το Μιχάι Βιτεάζου, η Ρεβαρσάρεα-Ισάκτσεα, η Σόμοβα, η Τούλτσεα και η Ολτένιτσα.

Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ένας μεικτός θησαυρός που ανακαλύφθηκε το 2006 κοντά στο χωριό Σόμοβα, ο οποίος περιείχε, μαζί με άλλους τύπους απομιμητικών νομισμάτων, τρία κομμάτια του Μόσκωνα:

Δύο μεγάλου και ένα μικρότερου μεγέθους.

Μέχρι τώρα, η επιστημονική κοινότητα ταξινομούσε αυτά τα νομίσματα σε δύο ομάδες:

τα μεγάλα, με βάρος μεταξύ 7,28 και 8,01 γραμμαρίων και διάμετρο περίπου 26 χιλιοστών, τα οποία θεωρούνταν δίδραχμα· και τα μικρότερα, με διάμετρο περίπου 19 χιλιοστών και βάρος μεταξύ 2,35 και 3,28 γραμμαρίων, τα οποία αναφέρονταν ως ημίδραχμα.

Η μαθηματική απόδειξη που άλλαξε την αξία των αρχαίων νομισμάτων

Ωστόσο, ο συγγραφέας της νέας μελέτης υποστηρίζει ότι αυτή η ταξινόμηση είναι λανθασμένη.

Μετά τη μέτρηση και τη σύγκριση των βαρών, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα: το μικρό νόμισμα δεν είναι ημίδραχμο, αλλά μια δραχμή ελαφρώς μειωμένου βάρους. Και το αποδεικνύει με έναν απλό συλλογισμό:

Αν το θεωρητικό ιδανικό βάρος ενός διδράχμου—τα 8 γραμμάρια—διαιρεθεί διά του 12, προκύπτει το βάρος ενός οβολού: 0,65 γραμμάρια.

Το βαρύτερο από τα μικρά κομμάτια, το οποίο φτάνει τα 3,28 γραμμάρια, θα πλησίαζε το πεντώβολο (πέντε οβολούς), αλλά παρουσιάζει απώλεια μετάλλου.

Επομένως, είναι πολύ πιο λογικό να θεωρηθεί δραχμή, δηλαδή το μισό ενός διδράχμου, αν και με βάση ένα μειωμένο τοπικό νομισματικό πρότυπο.

Αλλά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ.

Ο συγγραφέας εντόπισε μια τρίτη, άγνωστη μέχρι πρότινος υποδιαίρεση, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα σε δημοπρασία του οίκου Roma Numismatics (λαχνός 209 της δημοπρασίας XXVII, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2023).

Πρόκειται για ένα ακόμη μικρότερο νόμισμα, διαμέτρου 17 χιλιοστών και με τρέχον βάρος 1,78 γραμμάρια (αν και είναι φθαρμένο, με μια εγκοπή στον δίσκο του και εμφανώς καμένο).

Αυτό το κομμάτι, το οποίο η μελέτη ονομάζει τετρώβολο, κόπηκε με ένα ζεύγος μητρών (σφραγίδων) διαφορετικό από τις άλλες δύο υποδιαιρέσεις. Έτσι, ο συγγραφέας δηλώνει απερίφραστα:

Μετά τις νέες παρατηρήσεις που παρουσιάζονται εδώ, το βέβαιο συμπέρασμα είναι ότι τα νομίσματα του Μόσκωνα δεν κόπηκαν σε δύο, αλλά σε τρεις διαφορετικές υποδιαιρέσεις: δίδραχμα, μειωμένες δραχμές και τετρώβολα.

Η ανακάλυψη αυτή είναι καθοριστική, καθώς υποδεικνύει ότι ο βασιλιάς Μόσκων εξέδωσε μια πολύ πιο σύνθετη νομισματική σειρά από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Αυτό, με τη σειρά του, παραπέμπει σε μια οργανωμένη εξουσία και σε ένα δικό του νομισματοκοπείο, το οποίο πιθανότατα βρισκόταν σε κάποιο τοπικό εργαστήριο της Βόρειας Δοβρουτσάς και όχι σε κάποια ελληνική πόλη όπως η Ιστρία, όπως είχαν υποστηρίξει ορισμένοι μελετητές στο παρελθόν.

Μάλιστα, η μελέτη υπενθυμίζει ότι, αν και αρχικά είχε εξεταστεί η πιθανότητα τα νομίσματα να είχαν κοπεί στην Ιστρία, το τραχύ και σχηματικό ύφος των κομματιών —το οποίο περιγράφεται σε όλη τη βιβλιογραφία ως «βαρβαρικό»— οδήγησε στην απόρριψη αυτής της υπόθεσης. Όπως συνάγεται, οι μήτρες χαράχθηκαν από ντόπιους τεχνίτες και όχι από κάποιον Έλληνα χαράκτη.

Η χρονολόγηση αυτών των νομισμάτων αποτελούσε έναν ακόμη μεγάλο πονοκέφαλο. Οι προηγούμενες απόψεις κάλυπταν ένα τεράστιο χρονικό εύρος: από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. έως τα τέλη του 2ου ή τις αρχές του 1st αιώνα π.Χ.

Ο θησαυρός της Σόμοβα, ο οποίος περιέχει γνωστούς νομισματικούς τύπους, κατέστησε δυνατό τον περιορισμό αυτού του χρονικού πλαισίου. Έτσι, οι περισσότεροι σύγχρονοι ερευνητές τοποθετούν τα νομίσματα του Μόσκωνα στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ., ίσως και στις αρχές του 1ου.

Η νέα μελέτη ευθυγραμμίζεται με αυτή τη χρονολόγηση, αλλά προχωρά ακόμη παραπέρα: από την ύπαρξη τριών διαφορετικών υποδιαιρέσεων και τη χρήση τριών διαφορετικών ζευγών μητρών, ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι η βασιλεία του Μόσκωνα ήταν σύντομη. Μάλιστα, προτείνει μια πολύ συγκεκριμένη χρονολογία: μπορεί να υποτεθεί ότι η διακυβέρνησή του ως ηγεμόνα των Βασταρνών ήταν βραχύβια, πιθανώς γύρω στο 150–140 π.Χ.

Όμως, το πιο συναρπαστικό ζήτημα είναι η εθνοτική ταυτότητα του Μόσκωνα. Σε ποιον λαό ανήκε;

Στη ρουμανική βιβλιογραφία, οι περισσότεροι συγγραφείς τον θεωρούσαν βασιλιά των Γετών, ενός θρακικού λαού που κατοικούσε στην περιοχή. Ωστόσο, η νέα μελέτη απορρίπτει αυτή την υπόθεση με πειστικά επιχειρήματα.

Πρώτον, επειδή το όνομα Μόσκων δεν παρουσιάζει σαφείς παραλληλισμούς στη θρακική ονοματολογία, παρόλο που έχει γίνει προσπάθεια να συσχετιστεί με το όνομα του βασιλιά Μόστιδος.

Δεύτερον, και σημαντικότερο, επειδή κανένας άλλος ηγεμόνας των Γετών δεν έκοψε δικό του νόμισμα — εκείνοι που είχαν αναγνωριστεί ως Γέτες από τον Ντ. Τακέλα (D. Tacchella) στις αρχές του 20ού αιώνα, στη συνέχεια αποδόθηκαν σε Σκύθες βασιλιάδες.

Μάλιστα, ο συγγραφέας επισημαίνει ότι έχει ήδη διατυπωθεί η άποψη πως ο Μόσκων θα μπορούσε να είναι σκυθικής καταγωγής, αν και οι Σκύθες που ήταν γνωστοί στη Δοβρουτσά, όπως ο Σαριακής (Sariakes), έκοβαν κομμάτια με διαφορετικό βάρος (περίπου 3,71 γραμμάρια, τα οποία σήμερα ερμηνεύονται ως δραχμές σύμφωνα με το χιακό-ροδιακό νομισματικό πρότυπο).

Ποια είναι, λοιπόν, η πρόταση του ερευνητή;

Η θέση του είναι ότι ο Μόσκων ήταν, στην πραγματικότητα, ένας βασιλιάς των Βασταρνών, ενός λαού κελτικής καταγωγής που εγκαταστάθηκε βόρεια του Δέλτα του Δούναβη τον 2ο αιώνα π.Χ.

Για να υποστηρίξει αυτή την άποψη, προσφέρει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία.

Πρώτον, το ύφος των νομισμάτων είναι αναμφισβήτητα κελτικό: Πρόκειται για πρόχειρες απομιμήσεις των τετραδράχμων του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας, τα οποία φέρουν έναν ιππέα στην οπίσθια όψη τους, και παρουσιάζουν εικονογραφικά στοιχεία και σύμβολα που οι ειδικοί έχουν ταξινομήσει ως κελτικά.

Μάλιστα, ο συγγραφέας μάς υπενθυμίζει ότι όλα αυτά τα απομιμητικά νομίσματα τύπου «Φιλίππου Β’» αποδίδονται στη δυτική βιβλιογραφία σε κελτικές φυλές του ανατολικού Δούναβη. Δεύτερον, τα τοπωνύμια της περιοχής όπου εμφανίζονται τα νομίσματα διατηρεί σαφώς κελτικά ονόματα: Νοβιόδουνον (Noviodunum), Αίγυσσος (Aegyssus), Αρρούβιον (Arrubium), Αλιόβριξ (Aliobrix).

Αυτά τα τοπωνύμια, σύμφωνα με τη μελέτη, χρονολογούνται από την ίδρυση του γαλατικού κράτους στη Θράκη το 279 π.Χ., ενισχύοντας την κελτική παρουσία στην περιοχή. Τρίτον, το όνομα Μόσκων ταιριάζει πολύ καλύτερα στο κελτικό γλωσσολογικό πλαίσιο παρά στο θρακικό.

Ο συγγραφέας το συγκρίνει με το όνομα του Βαστάρνα ευγενούς Κόττου (στα λατινικά Cotto), ο οποίος αναφέρεται από τον Ρωμαίο ιστορικό Λίβιο. Ο Κόττος είχε ενεργήσει ως μεσολαβητής ανάμεσα στους Βαστάρνες και τον βασιλιά της Μακεδονίας, Φίλιππο Ε’.

Ο Λίβιος δηλώνει επίσης ότι οι Βαστάρνες μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους Σκορδίσκους, έναν κελτικό λαό, ενώ σε μεταγενέστερα αποσπάσματα τους αποκαλεί ευθέως Γαλάτες. Ακόμη και όταν ο διάδοχος του Φιλίππου, ο Περσέας, ζήτησε τη βοήθεια των Βασταρνών, ο αρχηγός τους ονομαζόταν Κλόνδικος (Clondicus), με τον Λίβιο να τους αποκαλεί και πάλι Γαλάτες. Η μελέτη επισημαίνει ότι ο ιστορικός Αππιανός, από λάθος, τους συγχέει με τους Γέτες και αποκαλεί τον ηγεμόνα τους Κλοέλιο (Cloelius), όμως οι μαρτυρίες του Λίβιου είναι ξεκάθαρες: οι Βαστάρνες ήταν Κέλτες.

Ο συγγραφέας αφιερώνει επίσης μια παράγραφο για να διορθώσει ένα ιστορικό σφάλμα που παρέμενε στη βιβλιογραφία. Το 1927, ο Βούλγαρος νομισματολόγος Νικόλα Μούσμοφ (Nikola Mushmov) δημοσίευσε ένα νόμισμα το οποίο αναγνώρισε ως χάλκινο κομμάτι του Θράκα βασιλιά Μόστιδος, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα αργυρό νόμισμα του Μόσκωνα.

Αυτό το λάθος επαναλήφθηκε αργότερα από έναν άλλον ερευνητή, αν και ο τελευταίος είχε ήδη σημειώσει ότι το νόμισμα είχε «βαρβαρικό» ύφος. Η νέα μελέτη ξεκαθαρίζει αυτή την παρανόηση.

Τέλος, ο συγγραφέας συνδέει τον Μόσκωνα με άλλους Κέλτες ηγεμόνες γνωστούς από επιγραφές, όπως ο Ζαλμοδέγικος (Zalmodegikos) και ο Ζόλτης (Zoltes), των οποίων οι βασιλείες χρονολογούνται μεταξύ 160/150 και 120/110 π.Χ.

Στην ίδια επιγραφή του Ζόλτη εμφανίζονται και άλλα ονόματα, όπως ο Ρήμαξος (Rhemaxos) και ο γιος του Φράδ(μων;), οι οποίοι πρόσφατα αναγνωρίστηκαν ως ηγεμόνες των Βασταρνών.

Έτσι, ο Μόσκων εντάσσεται τέλεια σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο των Κελτών μικροβασιλέων που ήλεγχαν εδάφη βόρεια του Δούναβη κατά το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ.

Η μελέτη καταλήγει με μια δήλωση που συνοψίζει όλη της τη συνεισφορά: Από άποψη ύφους, τα νομίσματα του Μόσκωνα μπορούν να οριστούν μάλλον ως κελτικά, και το όνομα Μόσκων είναι πολύ πιθανό να είναι κελτικής καταγωγής.

Ο ηγεμόνας με το όνομα Μόσκων ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο κυβερνήτης των Βασταρνών, των οποίων οι οικισμοί βρίσκονταν βόρεια του Δέλτα του Δούναβη.

Η μελέτη καταλήγει με μια δήλωση που συνοψίζει όλη της τη συνεισφορά: Από άποψη ύφους, τα νομίσματα του Μόσκωνα μπορούν να οριστούν μάλλον ως κελτικά, και το όνομα Μόσκων είναι πολύ πιθανό να είναι κελτικής καταγωγής.

Ο ηγεμόνας με το όνομα Μόσκων ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο κυβερνήτης των Βασταρνών, των οποίων οι οικισμοί βρίσκονταν βόρεια του Δέλτα του Δούναβη. Το έργο αυτό ρίχνει φως σε μια σκοτεινή περίοδο της ιστορίας του κάτω Δούναβη, όπου Κέλτες, Γέτες, Σκύθες και αρχαίοι Μακεδόνες διασταυρώνονταν σε περίπλοκες συμμαχίες και συγκρούσεις.

Η αναγνώριση του Μόσκωνα ως βασιλιά των Βασταρνών ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της κελτικής παρουσίας στην περιοχή και αποδεικνύει ότι, μερικές φορές, τα μικρά αργυρά νομίσματα μπορούν να διηγηθούν μεγάλες ιστορίες.