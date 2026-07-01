To Iron Dome εξελίσσεται από τα διδάγματα του πολέμου με το Ιράν

Το Ισραήλ αναβαθμίζει το Iron Dome με τεχνολογία αιχμής που δημιουργήθηκε βάσει των διδαγμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν. Πλέον, το μικρού βεληνεκούς αντιαεροπορικό σύστημα εξελίσσεται ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει περισσότερες απειλές, μεταξύ των οποίων και τις βόμβες διασποράς, που κατά τις επιθέσεις του Μαρτίου διαπέρασαν ουκ ολίγες φορές την αεράμυνα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Ισραηλινός Οργανισμός Πυραυλικής Άμυνας (IMDO) στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας (DDR&D) στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ (IMOD), μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια ολοκληρωμένη σειρά δοκιμών του συστήματος αεροπορικής άμυνας Iron Dome εναντίον ενός ευρέος φάσματος προηγμένων απειλών, ενσωματώνοντας τα επιχειρησιακά διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η σειρά δοκιμών εξέτασε αρκετές αναβαθμίσεις που ενσωματώθηκαν στο σύστημα για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής του έναντι σεναρίων που προσομοιώνουν υπάρχουσες και μελλοντικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, πυραύλων κρουζ και UAV, καθώς και τεχνολογικές βελτιώσεις που βελτιώνουν την ικανότητα του συστήματος να αντιμετωπίζει υψηλούς ρυθμούς και όγκους πυρός, όπως οι βόμβες διασποράς.

Επιπλέον, ως μέρος της επιχειρησιακής ενσωμάτωσης του συστήματος λέιζερ υψηλής ισχύος Iron Beam, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της DDR&D ως συμπληρωματικό σύστημα του Iron Dome, η σειρά περιελάμβανε επίσης κοινά επιχειρησιακά σενάρια ενσωματωμένα στο κέντρο διαχείρισης μάχης Iron Dome (BMC).

Οι νέες δυνατότητες που επιδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της σειράς δοκιμών αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό άλμα στην ικανότητα του συστήματος να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα σεναρίων επίθεσης και αποτελούν έναν επιπλέον πυλώνα στη στρατηγική του IMOD για την ενίσχυση της ετοιμότητας για μια απαιτητική δεκαετία στο μέτωπο της ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα το ποιοτικό και στρατηγικό πλεονέκτημα των IDF τόσο σε αμυντικά όσο και σε επιθετικά μελλοντικά συστήματα και δυνατότητες.

Το αμυντικό σύστημα Iron Dome, το οποίο παραδόθηκε στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και τέθηκε σε λειτουργία το 2011, αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συστήματος αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, το σύστημα αναχαίτισε με επιτυχία χιλιάδες πυραύλους και απειλές που αναπνέουν από τον αέρα (ABT), αποτρέποντας την απώλεια ζωών και ζημιές σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Διευθυντής του IMDO, Moshe Patel, αναγνώρισε τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ισραηλινή αεράμυνα, αναφέροντας ότι «Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, και ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Roaring Lion, αντιμετωπίσαμε μια άνευ προηγουμένου πραγματικότητα αδιάκοπων μπαράζ πυρών που απαιτούσαν εξαιρετική επιχειρησιακή ευελιξία και υποστήριξη πεδίου σε πραγματικό χρόνο υπό συνθήκες αιχμής».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το σύστημα Iron Dome παραμένει κεντρικός πυλώνας της πολυεπίπεδης αμυντικής αντίληψης του Ισραήλ για την αντιμετώπιση πυραύλων και απειλών ABT. «Κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς δοκιμών, εφαρμόσαμε επίσης την ενσωμάτωση του συστήματος λέιζερ Iron Beam στην αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου του Iron Dome – αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες του συστήματος και τη σημασία του για την άμυνα του εσωτερικού μετώπου» συμπλήρωσε ο Moshe Patel.

Παράλληλα με τις ευρύτερες αναβαθμίσεις του συστήματος, το IMDO ηγείται πολλαπλών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής αναχαιτιστικών τόσο στο Ισραήλ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας έτσι την ετοιμότητα για οποιοδήποτε σενάριο. Το αμυντικό κατεστημένο συνεχίζει να αναβαθμίζει τις δυνατότητες του Iron Dome και της Iron Beam – στον αέρα, στην ξηρά και στη θάλασσα – ακόμη και υπό πυρά κατά τη διάρκεια πολέμου, για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ και να επιτρέψει την ομαλότητα των πολιτών ακόμη και σε περιόδους ενεργού σύγκρουσης.

Η Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν αγοράζει έτοιμο το σύστημα Iron Dome όπως χρησιμοποιείται στο Ισραήλ, καθώς εκείνο είναι σχεδιασμένο για αναχαιτίσεις ρουκετών σε μικρές, κλειστές στεριανές εκτάσεις και όχι για το απέραντο ανάγλυφο του Αιγαίου. Αντίθετα, η χώρα μας παίρνει την ισραηλινή τεχνολογία και φιλοσοφία του, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και δημιουργεί την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν εθνικό πολυεπίπεδο θόλο, χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα συστήματα των ίδιων ισραηλινών εταιρειών που έφτιαξαν το Iron Dome.

Οι τρεις μεγάλοι αμυντικοί κολοσσοί του Ισραήλ παρέδωσαν τους τελικούς φακέλους των προτάσεών τους για το ελληνικό πρόγραμμα, ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το ελληνικό σύστημα θα αποτελείται από:

IAI Barak MX: Θα αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του δικτύου, λειτουργώντας ως το βασικό αντιαεροπορικό σύστημα μέσου/μακρινού βεληνεκούς για την αντικατάσταση των παλαιών σοβιετικών συστημάτων (S-300).

Θα αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του δικτύου, λειτουργώντας ως το βασικό αντιαεροπορικό σύστημα μέσου/μακρινού βεληνεκούς για την αντικατάσταση των παλαιών σοβιετικών συστημάτων (S-300). David’s Sling (Σφενδόνη του Δαυίδ): Το σύστημα που στο Ισραήλ βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από το Iron Dome. Θα αναλάβει την αναχαίτιση προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων και απειλών μεγάλου βεληνεκούς.

Το σύστημα που στο Ισραήλ βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από το Iron Dome. Θα αναλάβει την αναχαίτιση προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων και απειλών μεγάλου βεληνεκούς. Rafael SPYDER: Κινητές συστοιχίες για προστασία μικρού και μέσου βεληνεκούς, που θα αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα όπως τα TOR-M1 και OSA.

Κινητές συστοιχίες για προστασία μικρού και μέσου βεληνεκούς, που θα αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα όπως τα TOR-M1 και OSA. Ραντάρ ELTA EL/M-2084: Πρόκειται για τα περίφημα, υπερσύγχρονα ραντάρ AESA που χρησιμοποιεί και το ίδιο το Iron Dome, ικανά να εντοπίζουν ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους (drones, πυραύλους) σε τεράστιες αποστάσεις.

Πρόκειται για τα περίφημα, υπερσύγχρονα ραντάρ AESA που χρησιμοποιεί και το ίδιο το Iron Dome, ικανά να εντοπίζουν ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους (drones, πυραύλους) σε τεράστιες αποστάσεις. Ελληνικά συστήματα Anti-Drone: Στο σύστημα ενσωματώνονται εγχώριες τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου, όπως ο «Κένταυρος» της ΕΑΒ (που δοκιμάστηκε με επιτυχία κατά των drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα), ώστε να «τυφλώνονται» τα εχθρικά UAVs χωρίς να ξοδεύονται πανάκριβοι πύραυλοι.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένη με τις νέες φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale, τα F-16 Viper και τα μελλοντικά F-35 και τα υποβρύχια νέας γενιάς, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό δίκτυο αμυντικής θωράκισης.