Μετά το «Iron Dome» η Κύπρος φορτσάρει για Kiowa, M109, C-130 και Chinook – Αντιδράσεις στην Τουρκία

Η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει την άμυνά της από Ισραήλ και ΗΠΑ και μετατρέπεται σε “αστακό”. Μετά την προμήθεια του «Iron Dome» προχωρά ένα μεγαλόπνοο εξοπλιστικό πρόγραμμα σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, που εμφανίζονται διατεθειμένες να δώσουν αμυντικό υλικό από το απόθεμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Κύπρος ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μεγάλες προμήθειες αμυντικών συστημάτων από τις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις της στην άμυνα και την έρευνα και διάσωση. Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανακοίνωσε ότι στρατιωτική αντιπροσωπεία της Εθνοφρουράς θα μεταβεί σύντομα στις ΗΠΑ για προκαταρκτικές συνομιλίες.

Μιλώντας στον ελληνοκυπριακό Τύπο, ο Γ. Αντωνίου δήλωσε: «Έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με στρατιωτικό εξοπλισμό που πιστεύουμε ότι θα καλύψει τις ανάγκες μας στους τομείς της άμυνας και της έρευνας και διάσωσης», ενώ σημείωσε ότι ορισμένα οπλικά συστήματα θα μπορούσαν να ληφθούν ως επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος πλεονάζοντος Αμυντικού Εξοπλισμού (EDA) των ΗΠΑ.

Η λίστα που έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει την προμήθεια δύο μεταγωγικών C-130 Hercules, τα γνωστά και από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ελικόπτερα Bell OH-58 Kiowa Warriors γνωστά κι ως «ινδιάνοι του Αιγαίου», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές αναγνώρισης, μαζί με τα ελικόπτερα CH-47D Chinook , τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φορτίου, το ερπυστριοφόρο πυροβόλο M109A5, καθώς και διάφορα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (APC) με άλλο εξοπλισμό.

Η Κύπρος συμπεριλήφθηκε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο αφορά κυρίως χώρες του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώην Προέδρου Μπάιντεν.

Ο Γ. Αντωνίου επιβεβαίωσε ότι η αντιπροσωπεία αξιωματικών και υπαξιωματικών θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες για τις προκαταρκτικές συζητήσεις. Η αντιπροσωπεία θα εξετάσει επίσης άλλα οπλικά συστήματα, όπως αντιαεροπορικά (ραντάρ και αντιπυραυλική άμυνα), για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Αεροπορικής Βάσης Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάφο.

Η Λευκωσία θέλει συγκεκριμένα να αποστείλει τα ρωσικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού BMP-3 στην Ουκρανία και να τα αντικαταστήσει με αμερικανικά ή γερμανικά τεθωρακισμένα. Τα αιτήματά της αφορούν οπλικά συστήματα που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που υπάρχουν στο απόθεμα του ελληνικού στρατού.

Υπενθυμίζεται, όπως αναφέραμε προ ημερών στο enikos.gr, ότι η Κύπρος προμηθεύτηκε το αντιαεροπορικό – αντιπυραυλικό σύστημα μέσου βεληνεκούς Barak MX από το Ισραήλ, το οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος Iron Dome που ήδη έχει παραλάβει από πέρυσι και χρησιμοποιείται κατά πολεμικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών / drones.