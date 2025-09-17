Φάρμα: Άρχισαν τα… όργανα στην ομάδα των Πράσινων με έντονο καβγά – «Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ;»

Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο διάστημα για να προκύψει κι ο πρώτος μεγάλος καβγάς στην Φάρμα. Συγκεκριμένα, ένταση προκλήθηκε στο επεισόδιο της Τρίτης (16/9) στην ομάδα των Πράσινων.

Φάρμα: Για μία ομάδα η συνεργασία αποδεικνύεται δύσκολη- Τι θα δούμε απόψε

Στο δεύτερο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης και ενώ οι παίκτες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους μοιράζοντας τις δουλειές στο αγρόκτημα, η Μιχαέλα βγήκε εκτός εαυτού, ερχόμενη σε αντιπαράθεση με τον Γιώργο και τη Τζωρτζίνα.

Αρχικά, η 30χρονη lash artist δήλωσε στην ομάδα πως δεν μπορεί να κάνει ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες, καθώς αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη λόγω ενός αυτοάνοσου νοσήματος.

Γρήγορα όμως οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στη Φάρμα, με τη Μιχαέλα να έρχεται σε σύγκρουση πρώτα με τη Τζωρτζίνα και στη συνέχεια με τον Γιώργο, όπου και τα πράγματα ξέφυγαν.

«Δικαίωμά μου είναι, ρε συ, εφόσον έχω το αυτοάνοσο στη μέση να μην το κάνω. Πείτε μου να κάνω κάτι άλλο, δεν με νοιάζει! Μη μου φωνάζεις! Δεν σου είπα να μην κάνω τίποτα, μη φωνάζεις όμως! Μη μου ξαναφωνάξεις! Δεν ανέχομαι από κανέναν να μου φωνάζει!», του είπε έξαλλη η 30χρονη παίκτρια.

«Ταράχτηκα πάρα πολύ σήμερα. Δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση να έχω κάποιον απέναντί μου, να μου φωνάζει και να μου κάνει επίθεση… ειδικά από ανθρώπους που τους ξέρω μόλις τρεις ημέρες», ανέφερε στο προσωπικό της cue η Μιχαέλα.

«Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου, σού είπα απλώς να ηρεμήσετε. Ήρθαμε εδώ για να αντιμετωπίσουμε ακραίες καταστάσεις και παίζω με την ψυχή μου!», της είπε λίγο αργότερα ο Γιώργος.

«Μη μου φωνάζεις ρε! Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ; Από πού κι ως πού, αγόρι μου; Παραγνωριστήκαμε!», του ανταπάντησε σε ακραίους τόνους η Μιχαέλα στη Φάρμα.

Δείτε το βίντεο

 

