Άγριο επεισόδιο στον Κορυδαλλό: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κορυδαλλός: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού

Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ στον Κορυδαλλό.

Το άγριο επεισόδιο έγινε επί της οδού Ταξιαρχών μπροστά από την επιχείρηση, στην οποία εργάζεται ο διανομέας. Ο οδηγός ζήτησε από τον διανομέα να μετακινήσει τη μηχανή του γιατί τον εμπόδιζε στο να βγάλει το όχημά του από τη θέση πάρκινγκ. Όμως, η μία κουβέντα έφερε την άλλη και πιάστηκαν στα χέρια.

«Πέσαμε κάτω και όπως χτυπιόμασταν, μου δάγκωσε το δάχτυλο και μου αφαίρεσε ένα κομμάτι μαζί με το νύχι. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί και μου έβαλαν ένα πλαστικό νύχι» δήλωσε στο STAR ο οδηγός.

Τη δική του εκδοχή δίνει ο διανομέας λέγοντας ότι «όταν αρχίσαμε να παλεύουμε βρέθηκε ξαφνικά το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου. Μάζεψε το δάχτυλο και το έβαλε στο ψυγείο μπας και καταφέρουν να το ξανακολλήσουν οι γιατροί».

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρέθηκε στο σημείο πήγε και χώρισε τους δύο άνδρες. Την επόμενη ημέρα ο οδηγός του αυτοκινήτου που δέχτηκε την επίθεση, όπως καταγγέλλει, πήγε στην επιχείρηση να ζητήσει τον λόγο και άρχισε δεύτερος γύρος καβγά. Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο από τον οδηγό και φαίνεται ότι ήταν η στιγμή εκείνη που ο διανομέας τού δάγκωσε το δάχτυλο.

Δείτε το βίντεο:

