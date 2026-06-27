Αρχαιολογικό «θαύμα»: Διάβασαν σφραγισμένες επιστολές 4.000 ετών χωρίς να αγγίξουν τους πήλινους φακέλους

Για χιλιάδες χρόνια, τα μυστικά των αρχαίων πολιτισμών παρέμεναν κλειδωμένα μέσα σε εύθραυστα αντικείμενα που η επιστήμη φοβόταν να αγγίξει, προς αποφυγήν της καταστροφής τους.

Σήμερα, η σύγχρονη τεχνολογία καταφέρνει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.

Σφραγισμένες επιστολές σφηνοειδούς γραφής ηλικίας 4.000 ετών από την αρχαία Ανατολία διαβάστηκαν χωρίς να σπάσουν τα πήλινα περιβλήματά τους, χάρη σε έναν φορητό σαρωτή αξονικής τομογραφίας ακτίνων Χ (CT), ο οποίος σχεδιάστηκε για να μεταφέρει την προηγμένη απεικόνιση απευθείας στις συλλογές των μουσείων.

Το «ξεκλείδωμα» των πινακίδων χωρίς καταστροφή

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό npj Heritage Science, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Ασσυριολογία και την επιστήμη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλές πινακίδες σφηνοειδούς γραφής από τη Νοτιοδυτική Ασία παραμένουν σφραγισμένες μέσα σε πήλινους φακέλους, καθιστώντας τα κείμενά τους απρόσιτα, εκτός εάν καταστραφεί το εξωτερικό περίβλημα.

Για δεκαετίες, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να διαβαστούν. Σήμαινε επίσης την απώλεια των αποτυπωμάτων των σφραγίδων και άλλων ιχνών που άφησαν οι άνθρωποι που έστειλαν, χειρίστηκαν και προστάτευσαν τα έγγραφα.

Ένας φορητός σαρωτής για αρχαίες επιστολές

Ο νέος σαρωτής, με το όνομα ENCI (συντομογραφία του Extracting Non-destructively Cuneiform Inscriptions – Μη καταστροφική εξαγωγή σφηνοειδών επιγραφών), αναπτύχθηκε από μια διεπιστημονική ομάδα με επικεφαλής την ασσυριολόγο Cécile Michel και τον φυσικό ακτίνων Χ Christian G. Schroer, σε συνεργασία με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και το DESY στη Γερμανία.

Σε αντίθεση με τα μεγάλα, σταθερά συστήματα τομογραφίας, ο ENCI κατασκευάστηκε για να ταξιδεύει. Η πλήρης συσκευή ζυγίζει περίπου 420 κιλά και μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε οκτώ εξαρτήματα.

Μόλις συναρμολογηθεί μέσα σε ένα μουσείο, μπορεί να σαρώσει μια σφραγισμένη πινακίδα σε λίγα λεπτά, δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο (3D) μοντέλο υψηλής ανάλυσης που επιτρέπει στους ερευνητές να διαχωρίσουν ψηφιακά την κρυμμένη πινακίδα από το πήλινο περίβλημά της.

Από το Λούβρο στην Άγκυρα: Οι πρώτες δοκιμές στο πεδίο

Ο σαρωτής δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι το 2024. Αργότερα μεταφέρθηκε στο Μουσείο των Πολιτισμών της Ανατολίας στην Άγκυρα, όπου οι ερευνητές κατέγραψαν 64 τομογραφήματα από 48 πινακίδες και άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας τριών εβδομάδων.

Επιστολές από τους Ασσύριους εμπόρους του Κιουλτεπέ

Πολλά από τα σκαναρισμένα αντικείμενα προέρχονται από το Κιουλτεπέ, την αρχαία Κανές, στην κεντρική Ανατολία. Κατά τον 19ο και 18ο αιώνα π.Χ., Ασσύριοι έμποροι από την πόλη Ασσούρ ζούσαν και εργάζονταν εκεί, διαχειριζόμενοι το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων σε υφάσματα, ασήμι και άλλα αγαθά.

Οι επιστολές τους γράφονταν σε μικρές πήλινες πινακίδες και στη συνέχεια σφραγίζονταν σε πήλινους φακέλους. Στο εξωτερικό μέρος αναγράφονταν συνήθως μόνο τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη, μαζί με αποτυπώματα σφραγίδων. Το πραγματικό μήνυμα παρέμενε ιδιωτικό μέχρι να σπάσει ο φάκελος.

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά παραδείγματα είναι μια επιστολή που στάλθηκε από την Άννα-άννα (Anna-anna) στον σύζυγό της Έννουμ-Ασούρ (Ennum-Aššur). Ο φάκελος έφερε μόνο τη δική της σφραγίδα και το δικό του όνομα.

Στο εσωτερικό, ωστόσο, το κείμενο που έγινε πρόσφατα αναγνώσιμο αφηγείται μια πιο προσωπική και πρακτική ιστορία. Η Άννα-άννα προσπαθούσε να ανακτήσει ασήμι που χρωστούσαν στον απόντα σύζυγό της, αλλά ο οφειλέτης αρνήθηκε να την πληρώσει απευθείας, λέγοντας ότι θα επέστρεφε τα χρήματα μόνο όταν επέστρεφε ο Έννουμ-Ασούρ.

Η επιστολή αυτή είναι πολύτιμη επειδή δείχνει ότι οι γυναίκες στα νοικοκυριά των Παλαιοασσυρίων εμπόρων δεν ήταν παθητικές φιγούρες, αλλά άνθρωποι που εμπλέκονταν ενεργά στις επιχειρηματικές υποθέσεις όταν οι άνδρες έλειπαν σε εμπορικά ταξίδια.

Περισσότερα από κρυμμένες λέξεις

Μια άλλη σφραγισμένη επιστολή αποκάλυψε ότι οι αρχαίοι γραφείς χρησιμοποιούσαν μερικές φορές μια δεύτερη μικρή πήλινη πινακίδα ως πρόσθετη σελίδα, όταν η κύρια πινακίδα δεν επαρκούσε.

Αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα αφορούσε υφάσματα, γαϊδούρια και εμπορικές συμφωνίες, προσφέροντας μια άμεση εικόνα των μηχανισμών του εμπορίου μεγάλων αποστάσεων. Οι σαρώσεις αποκάλυψαν επίσης λεπτομέρειες που δεν ήταν ορατές από έξω.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν στρώματα πηλού, εγκλείσματα, πιθανά οργανικά ίχνη και τον τρόπο με τον οποίο οι φάκελοι ήταν διπλωμένοι γύρω από τις πινακίδες. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πολλοί φάκελοι δεν κατασκευάζονταν από ένα μόνο φύλλο πηλού αλλά από πολλά στρώματα, γεγονός που πιθανώς τους καθιστούσε πιο ανθεκτικούς για τη μεταφορά.

Για την αρχαιολογία, η πραγματική σημασία βρίσκεται σε όσα μπορούν πλέον να διαβαστούν για πρώτη φορά. Οι σφραγισμένες πινακίδες δεν προορίζονταν ποτέ να επιβιώσουν ως κλειστά αντικείμενα.

Οι περισσότερες παρέμειναν άθικτες μόνο επειδή χάθηκαν, δεν παραδόθηκαν ποτέ ή εγκαταλείφθηκαν σε αρχαία αρχεία. Το πρόγραμμα ENCI μετατρέπει αυτές τις κλειστές επιστολές σε ιστορικούς μάρτυρες χωρίς να θυσιάζει τους φακέλους, τις σφραγίδες ή τα ίχνη κατασκευής τους.

Στην περίπτωση του Κιουλτεπέ (Kültepe), αυτό σημαίνει όχι μόνο την ανάκτηση λέξεων που ήταν κρυμμένες για 4.000 χρόνια, αλλά και την ακρόαση των καθημερινών προβληματισμών εμπόρων, οικογενειών και γυναικών, όπως η Άννα-άννα, η οποία διαχειριζόταν επιχειρηματικές υποθέσεις όσο οι άνδρες ταξίδευαν στις εμπορικές οδούς της Ανατολίας.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί πλέον να δώσει στα μουσεία έναν τρόπο να ανοίξουν μερικές από τις παλαιότερες ιδιωτικές αλληλογραφίες του κόσμου, χωρίς να τις ανοίξουν καθόλου σωματικά.