Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (1/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού

Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/7/2026):
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Χέλμοντ Σπορ Φιλικός Αγώνας
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
19:30 Novasports Prime Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς Wimbledon
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου