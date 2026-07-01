Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (1/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 1ης Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το τουρνουά Wimbledon. Ξεχωρίζει επίσης ο πρώτος φιλικός αγώνας του Παναθηναϊκού.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Μην χάσετε το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χέλμοντ Σπορ, στις 18:00 στον ΣΚΑΪ.
  • Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (1/7/2026), συμπεριλαμβανομένων και αγώνων του Wimbledon.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/7/2026):

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Χέλμοντ Σπορ Φιλικός Αγώνας

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

19:30 Novasports Prime Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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