Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (1/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 1ης Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το τουρνουά Wimbledon. Ξεχωρίζει επίσης ο πρώτος φιλικός αγώνας του Παναθηναϊκού. Media & Τηλεοπτικά Νέα