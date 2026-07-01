Σαν σήμερα 1 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από την έναρξη λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και τη Σύνοδο του Μπρέτον Γουντς, έως την κυκλοφορία του Walkman από τη Sony και την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στον τελικό του Euro 2004. Την ίδια ημερομηνία καταγράφηκαν κρίσιμες εξελίξεις για την Ελλάδα το 2015, ενώ γεννήθηκαν και έφυγαν από τη ζωή σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, της πολιτικής, της μουσικής και του κινηματογράφου.