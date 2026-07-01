Σαν σήμερα 1 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από την έναρξη λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και τη Σύνοδο του Μπρέτον Γουντς, έως την κυκλοφορία του Walkman από τη Sony και την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στον τελικό του Euro 2004. Την ίδια ημερομηνία καταγράφηκαν κρίσιμες εξελίξεις για την Ελλάδα το 2015, ενώ γεννήθηκαν και έφυγαν από τη ζωή σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, της πολιτικής, της μουσικής και του κινηματογράφου.

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Κοινωνία

Τραϊανός Δέλλας
Σαν σήμερα, 1 Ιουλίου 2004, η Εθνική Ελλάδος προκρίνεται στον τελικό του Euro, χάρη στο Ασημένιο γκολ του Τραϊανού Δέλλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 2015, το ΔΝΤ έθεσε την Ελλάδα σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, ενώ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καλούσε τους πολίτες να ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα.
  • Το 2004, η Εθνική Ελλάδος νίκησε την Τσεχία με 1-0 χάρη στο Ασημένιο γκολ του Τραϊανού Δέλλα και προκρίθηκε στον τελικό του Euro.
  • Το 1944, ξεκίνησε η Σύνοδος του Μπρέτον Γουντς, όπου αποφασίστηκε η σύσταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1828: Αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με την επωνυμία «Λόχος Ευελπίδων», Διοικητή τον Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαυαρό Συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου 1828. «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» το μότο της σχολής.
  • 1932: Δύο μήνες μετά τη χρεωκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο Πεδίον του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η Χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.
  • 1944: Αρχίζει η Σύνοδος του Μπρέτον Γουντς, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών: του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.
  • 1979: Η SONY λανσάρει στην Ιαπωνία το walkman.
  • 2004: Η Εθνική Ελλάδος νικά με 1-0 την Τσεχία χάρη στο Ασημένιο γκολ που πέτυχε ο Τραϊανός Δέλλας στο 105ο λεπτό του αγώνα και στέλνει την Ελλάδα στο τελικό.
  • 2015: Σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισ. ευρώ που όφειλε. Με ανακοίνωση του EFSF λήγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα.
  • 2015: Να ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης, με στόχο μία καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει.

Γεννήσεις

  • 1804: Γεωργία Σάνδη, Γαλλίδα συγγραφέας.
  • 1849: Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το Μόλυβο της Λέσβου. («Μανόλης ο Ντελμπεντέρης», «Μαζώχτρα») (Θαν. 25/7/1923)
  • 1899: Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. (Θαν. 8/10/1987)
  • 1945: Ντέμπι Χάρι, Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Blondie.
  • 1967: Πάμελα Άντερσον, Καναδή ηθοποιός και μοντέλο.

Θάνατοι

  • 1923: Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. («Η τιμή και το χρήμα», «Ο κατάδικος») (Γεν. 13/3/1872)
  • 2004: Μάρλον Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός. («Λεωφορείον ο Πόθος», «Το λιμάνι της Αγωνίας», «Ο Νονός», «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι», «Αποκάλυψη τώρα») (Γεν. 3/4/1924)
  • 2015: Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως ο «Βρετανός Σίντλερ», ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. (Γεν. 19/5/1909)
  • 2018: Τζέσυ Παπουτσή, Ελληνίδα ηθοποιός.
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