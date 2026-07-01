Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες – «Μία γιαγιά σε σοκ φώναζε “πάει το σπίτι μου”»

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Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για μηχανικούς, εργολάβους και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, όπου γίνονταν εργασίες, δίπλα από το 4ώροφο κτίριο επί της οδού Αλκμήνης 22, που έπεσε σαν χάρτινος πύργος.

Τα ερωτήματα είναι πολλά για τα αίτια της κατάρρευσης και οι έρευνες συνεχίζονται. Στο μεταξύ συγκλονίζει η νέα μαρτυρία γείτονα για το περιστατικό.

«Είδα την πολυκατοικία να πέφτει ξαφνικά μπροστά μου σαν χαρτόκουτο. Τραντάχθηκε και το δικό μου σπίτι και κατέβηκα γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι έγινε» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στο ERTNews και πρόσθεσε:

«Ήταν ένα συνεργείο με μεγάλο φορτηγό που έκανε εργασίες. Είδα μια γιαγιά σε σοκ να κλαίει και να φωνάζει “πάει το σπίτι μου”. Όλο το τοπίο ήταν άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις. Πήρα αμέσως Αστυνομία και Πυροσβεστική. Από τις εργασίες του συνεργείου έπεσε η πολυκατοικία, δεν έπεσε μόνη της».

Τα ερωτήματα και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει η κατάρρευση της πολυκατοικίας, την ώρα που δίπλα στο κτίριο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών για την ανέγερση νέας, πολυτελούς πολυκατοικίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του.

Δίπλα στην πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διώροφου κτιρίου, προκειμένου να ανεγερθεί νέα πενταώροφη πολυκατοικία.

Η άδεια κατεδάφισης εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα.

Αφορούσε στην κατεδάφιση υφιστάμενου διώροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 213 τμ. Σύμφωνα με την άδεια, το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1956.

Η άδεια κατεδάφισης ανανεώθηκε μισό έτος αργότερα, τον Ιούλιο του 2025 καθώς η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε αρχικά η προέγκριση και κατόπιν (τον Μάρτιο του 2026) η οικοδομική άδεια για την ανέγερση πενταώφορης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα, στη θέση του παλαιότερου κτιρίου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος, Κώστας Σαχμπάζης εξηγεί ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

Όπως επισημαίνει, αυτό φαίνεται να ήταν το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμήνης 22.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εκσκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.

Παράλληλα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο, κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Επιπλέον, η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και για την απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει» φέρεται να είπε μηχανικός λίγο πριν το κτίριο καταρρεύσει

Ανατριχιαστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων των Πετραλώνων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Παράλληλα οργή προκαλεί μία φράση που φέρεται να είπε ένας από τους μηχανικούς σε μία ένοικο της πολυκατοικίας, πριν αυτή καταρρεύσει «σαν χάρτινος πύργος».

«Κατέβηκαν κάτω και τους ενημέρωσαν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση 5% και μέσα σε μία ώρα η κλίση είχε φτάσει στο 15%. Κάποιος ρώτησε τους πολιτικούς μηχανικούς: “Γέρνει η πολυκατοικία;” και ένας από αυτούς απάντησε: “Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει”. Αυτό μου μεταφέρθηκε, ότι ειπώθηκε από μηχανικό, του νέου κτιρίου που βρισκόταν υπό ανέγερση» είπε η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας που κατέρρευσε.