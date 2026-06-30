Πετράλωνα: Τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας αναζητούν οι Αρχές – Το χρονικό, οι εκτιμήσεις των ειδικών και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Σοκ και πολλά ερωτήματα προκάλεσε η κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, την ώρα που στο γειτονικό οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών για την ανέγερση νέου κτιρίου. Το μεγάλο ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξε απώλεια ανθρώπινης ζωής, παρά το γεγονός ότι το κτίριο έπεσε κάθετα σαν πύργος από χαρτί.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του. Την απάντηση για το πώς μία 4ώροφη πολυκατοικία έπεσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αναμένεται να τη δώσουν οι πραγματογνώμονες.

Δίπλα στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διώροφου, προκειμένου να ανεγερθεί νέα πενταώροφη πολυκατοικία.

Η άδεια κατεδάφισης και η οικοδομική άδεια για το διπλανό οικόπεδο

Όπως έγραψε το enikos.gr, η διαδικασία για την κατεδάφιση του κτιρίου (με οικοδομική άδεια ανέγερσης το 1956) ξεκίνησε το 2024, με την άδεια κατεδάφισης να εκδίδεται στις 19 Νοεμβρίου, αφού είχε προηγηθεί η έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Στην περιγραφή του έργου γίνεται λόγος για κατεδάφιση διώροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη σε οικόπεδο, των οποίων το εμβαδόν ήταν 213 τμ, ενώ στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης αναφέρεται ότι το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 150 τμ.

Στις 23 Ιουλίου του 2025 γίνεται ενημέρωση της άδειας κατεδάφισης, λόγω αλλαγής ιδιοκτητών του ακινήτου, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου δίνεται προέγκριση οικοδομικής άδειας (κατηγορίας 1) για την ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής με υπόγειο, σοφίτα και πιλοτή, καθώς και άδεια για κοπή ενός δέντρου στο οικόπεδο.

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου 2026, εκδίδεται και η οικοδομική άδεια προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες, με τον φάκελο πλέον να περιλαμβάνει, την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (11/2025), εγκεκριμένη μελέτη καυσίμου αερίου (12/2025) και την έγκριση από το Τμήμα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (3/2026).

Το τοπογραφικό

Το κτίριο στην Αλκμήνης 20

Τι λένε οι ειδικοί

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις. Όπως επισημαίνει, αυτό φαίνεται να ήταν το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμήνης 22.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εκσκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.

Παράλληλα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο, κατασκευασμένο πριν την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών, ενώ η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, επισήμανε ότι οι σεισμικές δονήσεις και η διαρκής καταπόνηση στη διάρκεια των δεκαετιών μπορεί να έχουν προκαλέσει σημαντικές ρηγματώσεις στο κτίριο.

Ο μηχανολόγος μηχανικός, Μιχάλης Χριστοδουλίδης που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 ανέφερε σχετικά: «Ένα τετραώροφο κτίριο για να καταρρεύσει στα καλά καθούμενα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σεισμική δόνηση, θα μπορούσε να συμβεί σε δύο περιπτώσεις: Η μία είναι να γινόντουσαν κάποιες εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου επηρεάζοντας τη στατικότητά του, ή κάποιες εργασίες θεμελίωσης σε όμορο οικόπεδο».

Ο Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Αθηναίων σημείωσε πως για το κτίριο στον αριθμό 20 υπήρχε άδεια κατεδάφισης και μετά ανέγερσης, υποστηρίζοντας ότι πιθανά έγινε κάποια αστοχία κατά τις εργασίες.

Ο Εμμανουήλ Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός εξήγησε, μιλώντας στον ANT1: «Είναι δύο τα τινά. Ή το ίδιο το κτίριο δεν είχε τις κατάλληλες συντηρήσεις, είχαν γίνει κάποιες εργασίες ή οτιδήποτε μέσα στο ίδιο το κτίριο, που επηρέασε τον φέροντα οργανισμό του. Από διάφορα φαινόμενα από τα χρόνια ή από την κατασκευή την όμορη, στο όμορο οικόπεδο, έγιναν ενέργειες που προφανώς δεν θα ήταν οι ενδεδειγμένες που επηρέασαν τον φορέα αυτού του κτιρίου».

«Δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης» αναφέρει η τεχνική έκθεση κατεδάφισης του κτιρίου

Εντύπωση προκαλεί ότι η τεχνική έκθεση κατεδάφισης αναφέρει ότι «Δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, στην τεχνική έκθεση κατεδάφισης του διώροφου κτιρίου αναγράφεται:

Δεν απαιτείται η αντιστήριξη των όμορων κτιρίων.

Δεν απαιτείται η υποστύλωση των ορόφων κατά τη διαδικασία κατεδάφισης.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Η πολυκατοικία κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο σημείο στο οποίο έσπευσαν σωστικά συνεργεία. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερις αγνοούμενους που διέμεναν στην πολυκατοικία εκ των οποίων οι τρεις κατόρθωσαν και βγήκαν άμεσα πριν το κτίριο καταρρεύσει. Ωστόσο μια φοιτήτρια παρέμενε αγνοούμενη, καθώς οι οικείοι της δεν είχαν κατορθώσει να επικοινωνήσουν μαζί της. Ευτυχώς, η κοπέλα ήταν διακοπές στο Ναύπλιο και όταν ενημερώθηκε για το πρωτοφανές περιστατικό μίλησε με τους δικούς της.

Εν τω μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Σε δημοσίευση που έκανε ο χρήστης «@Vaggelisromp» στο TikTok, απεικονίζεται η στιγμή που η πολυόρωφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22, καταρρέει, σηκώνοντας ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που κάλυψε την περιοχή.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενοίκων – «Ο άντρας μου βγήκε τελευταίος»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Ενδεικτικά μία γυναίκα που είναι και ιδιοκτήτρια δύο σπιτιών στον τρίτο και τέταρτο όροφο αντίστοιχα, δήλωσε πως ο άντρας της βγήκε τελευταίος από το κτίριο. Ο ηλικιωμένος με εργολάβο πήγε να ελέγξει ρωγμή που είχε ήδη ανοίξει.

«Ανέβηκε ο άντρας μου με τον μηχανικό επάνω. Μετρήσανε το ρήγμα. Φαινόταν από τον δρόμο. Φαινόταν ότι η πολυκατοικία είχε ανοίξει, είχε ξεκολλήσει. Κι ανέβηκε επάνω ο άντρας μου με τον εργολάβο να δούνε. Και πριν δέκα λεπτά πριν πέσει, κατεβήκανε. Ίσα που προλάβανε. Όταν χτύπαγε το βελόνι κάτω, ήταν ο άντρας μου μπροστά, εγώ ήμουν πάνω. Και χτύπησε το βελόνι κι εμείς επάνω κουνηθήκαμε. Τιναχθήκαμε, λες και έκανε σεισμό. Δεν ήταν σεισμός. Είχε χτυπήσει το βελόνι. Γιατί το μπετόν της παλιάς πολυκατοικίας είχε ξεχειλώσει. Το πέδιλο πήγαινε στο δικό τους κι αυτοί το σπάσανε να μην είναι στο δικό τους. Και δεν κάνανε στήριξη.

Το είχα πει στον γιο τους. Τον είχα προειδοποιήσει».

«Και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει» φέρεται να είπε μηχανικός λίγο πριν το κτίριο καταρρεύσει

Η Νεκταρία Βικάτου, κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας, μίλησε στο Mega και ανέφερε ότι η επέμβαση της μητέρας της αποδείχθηκε σωτήρια.

«Η μητέρα μου, η οποία έμενε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας που χτίστηκε το 1974, γύρω στις 9 με 10 το πρωί, άκουσε κάποια τριξίματα μεταξύ του σαλονιού και της μεσοτοιχίας. Στη δεξιά πλευρά της πολυκατοικίας γίνονταν εργασίες. Υπήρχε ένα διώροφο κτίριο και μία αποθήκη που είχε δοθεί με αντιπαροχή και είχε γκρεμιστεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να ανεγερθεί μία νέα πολυκατοικία. Σήμερα γινόταν η τελική εκσκαφή. Έσκαβαν και από χθες (29/6/2026) και όπως μας είπαν οι ένοικοι, ο θόρυβος ήταν πολύ έντονος.

Σήμερα το πρωί, λοιπόν, η μητέρα μου άκουσε τριξίματα, σαν να ξεκολλάει κάτι. Βγήκε έξω και είδε μία τεράστια ρωγμή. Ταυτόχρονα πήραμε τηλέφωνο τη δική μας πολιτικό μηχανικό, η οποία είναι συνεργάτιδά μας. Η μητέρα μου της είπε ότι είδε τη ρωγμή και μέσα στην επόμενη ώρα η μηχανικός ήρθε στο σημείο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Κατέβηκαν κάτω και τους ενημέρωσαν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση 5% και μέσα σε μία ώρα η κλίση είχε φτάσει στο 15%. Κάποιος ρώτησε τους πολιτικούς μηχανικούς: “Γέρνει η πολυκατοικία;” και ένας από αυτούς απάντησε: “Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει”. Αυτό μου μεταφέρθηκε, ότι ειπώθηκε από μηχανικό, του νέου κτιρίου που βρισκόταν υπό ανέγερση».

«Η δική μας μηχανικός πήρε αμέσως την πρωτοβουλία να εκκενώσει ολόκληρη την τετραώροφη πολυκατοικία, όπου μένουν, περίπου δέκα άνθρωποι. Πήγαινε πόρτα-πόρτα, χτυπούσε κουδούνια και ενημέρωνε τον κόσμο να βγει έξω. Ειπώθηκε ότι δεν έπρεπε να μπει κανείς μέσα με αυτή τη ρωγμή. Κάποιοι μπήκαν, με δική τους ευθύνη. Λίγο αργότερα η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Δεν έχουμε σπίτι”.

Η μητέρα μου καθόταν έξω από το σπίτι και είδε την πολυκατοικία να καταρρέει. Είδε να χάνονται όλες οι αναμνήσεις της, η ζωή της, το σπίτι που είχε χτίσει ο πατέρας μου και μέσα στο οποίο έζησαν για δεκαετίες. Ευτυχώς, η φοιτήτρια που είχε επισκεφθεί τη γυναίκα του τρίτου ορόφου, είχε φύγει εγκαίρως. Το μόνο που δεν έχουμε βρει είναι το σκυλάκι. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Θέλω μόνο να υπάρχει φύλαξη, μέχρι να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν ό,τι έχει απομείνει» ανέφερε ακόμη η κα. Βικάτου.

«Εγώ θέλω μία φωτογραφία του μπαμπά μου, μία φωτογραφία από τα παιδικά μας χρόνια. Η μαμά μου βγήκε από το σπίτι μόνο με το κινητό της και τα ρούχα που φορούσε» κατέληξε.

«Ευτυχώς που είμαι ζωντανή»

«Ευτυχώς που είμαι ζωντανή. Αυτό έχω να δηλώσω. Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων τους. Έπεσε μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς» δήλωσε ένοικος της πολυκατοικίας στον ANT1.

Συγγενής ενοίκου ανέφερε: «Νόμιζε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάν τα κουδούνια να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σώθηκαν οι άνθρωποι».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, αδελφός ενοίκου είπε πως από τύχη σώθηκε γιατί έλειπε από το σπίτι.

Μία ένοικος η οποία θεωρήθηκε αγνοούμενη, ευτυχώς έλειπε από την Αθήνα. «Είδα πολλές κλήσεις από τη σπιτονοικοκυρά μου. Είχε αγχωθεί πάρα πολύ για το αν ζω ή όχι και με πήρε και ένας πυροσβέστης, μου είπε αν είμαι καλά γιατί γκρεμίστηκε το σπίτι μου απλά νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει φάρσα» ανέφερε η Βασιλική Κυμπούρη.