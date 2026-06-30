Κρήτη: Εντυπωσιακή τοιχογραφία του «Ιησού από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου

Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία εμπνευσμένη από τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ», όπως τον ενσάρκωσε ο Ρόμπερτ Πάουελ, δημιουργήθηκε στο χωριό Παναγιά του Ηρακλείου Κρήτης. Το έργο, που υλοποιήθηκε από τον καλλιτέχνη Στέλιο Φρόκο κατόπιν ιδέας του Στέφανου Ζαχαριουδάκη, μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας.

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Κρήτη, Ηράκλειο, Ιησούς από τη Ναζαρέτ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ξεχωριστή «καλλιτεχνική παρέμβαση» έλαβε χώρα στο χωριό Παναγιά του Ηρακλείου Κρήτης, όπου ένας τοίχος μεταμορφώθηκε σε έργο τέχνης, εμπνευσμένο από τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ».
  • Το έργο υλοποιήθηκε από τον κομμωτή και καλλιτέχνη Στέλιο Φρόκο, ο οποίος αντιμετώπισε προκλήσεις, καθώς χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας κάτω από θερμοκρασία 30 βαθμών.
  • Πίσω από την αποτύπωση της μορφής του Ιησού κρύβεται ένα ισχυρό μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας, με τον καλλιτέχνη να σημειώνει: «Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο. Υποσχέθηκε ότι δεν θα τον περπατήσουμε ποτέ μόνοι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια ξεχωριστή «καλλιτεχνική παρέμβαση», έλαβε χώρα στο χωριό Παναγιά του Ηρακλείου Κρήτης, όπου ένας τοίχος, μεταμορφώθηκε σε έργο τέχνης. Η τοιχογραφία είναι εμπνευσμένη από τη θρυλική φιγούρα του Χριστού, έτσι όπως τον ενσάρκωσε ο Ρόμπερτ Πάουελ στην εμβληματική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

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Το έργο υλοποιήθηκε από τον κομμωτή και καλλιτέχνη Στέλιο Φρόκο, ο οποίος έκανε πράξη μια ιδέα του Στέφανου Ζαχαριουδάκη, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Δημιουργία υπό αντίξοες συνθήκες

Η ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημιουργός μοιράστηκε τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, σημειώνοντας:

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«Χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας κάτω από θερμοκρασία 30 βαθμών. Δεν το έχω ξανά κάνει, ήθελα να δω τι δύναμη έχω, αλλά δεν ήμουν μόνος».

Το συγκινητικό μήνυμα του καλλιτέχνη

Πίσω από την αποτύπωση της μορφής του Ιησού κρύβεται ένα ισχυρό μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας για κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο Στέλιος Φρόκος:

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«Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο. Υποσχέθηκε ότι δεν θα τον περπατήσουμε ποτέ μόνοι».

 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klaudio Frroku 🏰 (@frrokustelios)

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