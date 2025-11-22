Λουτράκι: «Μπορεί να είχα μία εμπάθεια» λέει τώρα η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο – «Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη, με έσωσε ο Ιησούς Χριστός»

Λουτράκι: «Μπορεί να είχα μία εμπάθεια» λέει τώρα η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο – «Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη, με έσωσε ο Ιησούς Χριστός»

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη» λέει τώρα η δασκάλα, η οποία κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της… ότι την θώπευσε, σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι, όταν πήγε να της δείξει μία ζωγραφιά του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και σφοδρές αντιδράσεις, με την εκπαιδευτικό να προχωρά σε νέες δηλώσεις μέσω της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» και εν μέρει να αλλάζει προσέγγιση.

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη, γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και την δασκάλα άμα την αγαπάνε. Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι», είπε η εικαστικός.

«Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος κι αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο; Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα, ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;».

Η εκπαιδευτικός επιρρίπτει ευθύνες στη διοίκηση του σχολείου γιατί, όπως λέει, προσπάθησαν να αποσιωπήσουν το περιστατικό.

«Μετά από 4 μέρες έκανα την καταγγελία στην αστυνομία αφού ενημέρωσα και την δασκάλα και τον διευθυντή, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα. Ήταν άσχημο αυτό που μου συνέβη. Πολύ άσχημο για μία δασκάλα που είναι 25 χρόνια. Πριν από χρόνια είχε συμβεί με άλλη εικαστικό σε ένα σχολείο έβγαλε το παιδάκι το γεννητικό του όργανο και αμέσως μετά το είπε αμέσως στον διευθυντή και ο διευθυντής αμέσως πήρε τους γονείς τηλέφωνο. Εγώ το λέω στο διευθυντή και δεν μου λέει τίποτα».

«Ζούσα με κακοποιητή 30 χρόνια»

Την ίδια ώρα, η 55χρονη αποκαλύπτει ότι επί 30 χρόνια ζούσε έναν εφιάλτη στα χέρια του πρώην συζύγου της.

«Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη, υπέφερα πάρα πολύ. Τον φοβόμουνα. Χώρισα πέρυσι και έκανα καταγγελία και ήρθαν 7 άτομα εκεί να μας χωρίσουν. Διαολόστελνε μέσα στο σπίτι και έβριζε και βλαστήμαγε εμένα και με καταριόταν. Κι εμένα και τα παιδιά μου. Σε όλα με έσωσε ο Ιησούς Χριστός γιατί πριν 5 χρόνια δεν πίστευα στον Θεό», ανέφερε.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό και μέχρι να ολοκληρωθεί προχώρησε στη μετακίνησή της σε άλλη σχολική μονάδα.

 

