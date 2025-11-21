Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός που κατήγγειλε ότι την θώπευσε μαθητής της – «Ένα παιδί 6 χρονών πιστεύω ότι καταλαβαίνει, δεν είναι μωρό» 

Σε δημόσιες δηλώσεις προχώρησε η 55χρονη εκπαιδευτικός που αποφάσισε να περάσει το κατώφλι της αστυνομίας για να καταγγείλει ότι την θώπευσε ένας 6χρονος μαθητής. Όπως φαίνεται, η ίδια επιμένει στη θέση της, αναφέροντας μεταξύ άλλων «δεν είναι καλό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην εκπαίδευση».

Η ίδια, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega, μεταξύ άλλων είπε: «Εγώ το θεώρησα κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Και το θεώρησα πολύ άσχημο – όχι εντάξει δεν θα φοβηθώ, ένα 6χρονο παιδί αλλά καταλαβαίνετε – φοβήθηκα και για τα άλλα παιδιά. Πώς να σας το πω; Καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι άσχημο δηλαδή, δεν είναι καλό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην εκπαίδευση κι εμείς πρέπει να προστατευόμαστε επιτέλους».

Όλα συνέβησαν σε δημοτικό στο Λουτράκι, όταν την ώρα των εικαστικών ο μικρός μαθητής θέλησε απλά να δείξει τη ζωγραφιά που έκανε στη δασκάλα του.

«Ό,τι ήταν να πω, το έχω πει στην καταγγελία. Τα είπα όλα. Την ώρα που έκανα μάθημα στα εικαστικά, το παιδάκι με άγγιξε στο στήθος. Είχαν τα παιδιά ένα θέμα να ζωγραφίσουν -δεν θυμάμαι- κάτι ζωγράφιζαν εκεί πέρα. Μου λέει ‘’κυρία’’ σηκώνει το χεράκι του, του λέω ‘’τι θες παιδάκι μου;’’ και μου λέει ‘’να έρθω να σας δείξω τη ζωγραφιά’’ και απαντάω ‘’ναι παιδί μου. Έλα να μου δείξεις τη ζωγραφιά σου’’. Έρχεται να μου δείξει την ζωγραφιά και γίνεται αυτό το περιστατικό. Κι εντάξει κι εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Γιατί φοβήθηκα… καταλαβαίνετε δεν είναι και το καλύτερο. Γιατί κι εμείς δουλεύουμε τόσα χρόνια και θέλω κι εγώ την ασφάλεια μας», είπε η γυναίκα.

«Δεν είναι ένα μωρό ενός έτους που δεν καταλαβαίνει»

«Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν είμαστε μωρά παιδιά τώρα. Ένα παιδί 6 χρονών πιστεύω ότι καταλαβαίνει. Δεν είναι ένα μωρό ενός έτους που δεν καταλαβαίνει. Εκεί είναι το θέμα. Για σκεφτείτε κι εσείς… 6 χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Εγώ δεν τολμούσα. Ήμουν τόσο ντροπαλή που δεν τολμούσα να κουνηθώ. Δηλαδή κάτσε, έξι χρονών παιδί θα κάνει αυτό το πράγμα στην εκπαιδευτικό; Πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί και το αγαπώ. Αλλά ρε παιδιά και λίγο σεβασμός. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει σε όλα», τόνισε ακόμη.

Όπως λέει, δεν θα μπορούσε να κοιμάται ήσυχη τα βράδια αν δεν προχωρούσε σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ο λόγος, όπως λέει, που αποφάσισε να προβεί σε αυτή την κίνηση –που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων- ήταν για να προστατέψει το μαθητή της, αλλά και να αφυπνίσει τους γονείς, τους οποίους δεν κάλεσε ποτέ για να τους μιλήσει.

«Στο παιδί είπα ”αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό” και δεν καταλάβαινε»

Σε ερώτηση για το εάν η ίδια ειδοποίησε τους γονείς του παιδιού είπε: «Κοιτάξτε όχι, όχι. Με το που συνέβη αυτό το περιστατικό, στο παιδί είπα ”αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό”. Το παιδί δεν καταλάβαινε. Μικρό είναι. Στον διευθυντή μίλησα. Αυτός δεν είπε κάτι εκείνη την στιγμή. Δεν ξέρω πως το είδε» είπε η εκπαιδευτικός.

«Και στη δασκάλα του μίλησα. Μου είπε «θα το κοιτάξω, θα το έχω στο νου μου» και τα λοιπά. Ε και εντάξει εγώ δεν ήθελα να το αφήσω να πάει έτσι», υπογράμμισε ακόμη.

Μιλώντας στην εκπομπή, η δασκάλα τόνισε πως ο λόγος που προχώρησε στην καταγγελία είναι για να θορυβηθούν οι γονείς του. «Αν δεν βάλουν όρια στο παιδί όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν θέλω να στιγματίσω το παιδί αλλά να προσέχουμε όλοι. Δεν πήγα στην οικογένεια γιατί πίστευα ότι θα το αντιμετωπίσει το σχολείο», ισχυρίστηκε.

«Είναι ένας μελλοντικός βιαστής»

Αυτή είναι εκδοχή της δασκάλας με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας πάντως να εξηγεί στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πως το παιδάκι την ακούμπησε κατά λάθος στο ύψος του στήθους της, γιατί πολύ απλά μέχρι εκεί έφτανε.

«Πήγε κοντά της για να δείξει την ζωγραφιά του, ότι τελείωσε και εκεί την ακουμπάει στο στήθος. Αυτή η συνάδελφος όμως θεώρησε ότι είναι θωπεία, ότι της χάιδεψε το στήθος, ενώ το παιδί την χτύπησε στο στήθος γιατί εκεί έφτανε το παιδί στο ύψος του», είπε ο Δημήτρης Ντρίμερης, διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας.

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί. Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση», αναφέρει μαρτυρία.

Η 55χρονη ήταν ανένδοτη. Επέμενε πως υπέστη σεξουαλική παρενόχληση ενώ –όπως καταγγέλλεται- υποστήριζε σθεναρά πως μπροστά τους έχουν έναν ανερχόμενο, μελλοντικό βιαστή. «Υποστήριζε ότι ‘’όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου’’. Τίποτα ήταν πάρα πολύ κάθετη σε αυτό. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα, ήταν σίγουρη για αυτό».

Έβαζε τους μαθητές να ζωγραφίζουν Αγίους

Την ίδια στιγμή, γονείς να υποστηρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα συντηρητική και θρησκόληπτη και πως έβαζε τους μικρούς μαθητές να ζωγραφίζουν αγίους.

«Έχουμε κι εμείς δικαιώματα, δεν θα έχουν μόνο οι γονείς δικαιώματα. Γιατί τώρα το έχουν δει όλοι στην εκπαίδευση ότι οι γονείς πάντα έχουν δίκιο και τα παιδιά τους έχουν δίκιο. Και σήμερα τα πιο πολλά παιδιά, δυστυχώς, τα βλέπετε κι εσείς, δεν είναι και τα αγγελούδια του Θεού, του ουρανού», πρόσθεσε η δασκάλα.

Οι γονείς έκαναν καταγγελία στη δασκάλα, ενώ και η διεύθυνση της πρωτοβάθμιας διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ πήρε την πρωτοβουλία να μετακινήσει την εκπαιδευτικό σε άλλο σχολείο.

«Μετά έφεραν και σχολική σύμβουλο. Δεν ξέρω τι έκαναν μετά, δεν με αφορά εμένα. Εγώ τώρα είμαι σε άλλο σχολείο τώρα. Είμαι αλλού. Δεν το ζήτησα. Αλλά πήγα σε ένα άλλο σχολείο πολύ πιο ωραίο και είμαι ευτυχισμένη που πήγα σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, έχω αλλάξει πολλά σχολεία», συμπλήρωσε ακόμη η εκπαιδευτικός.

Ούσα 19 χρόνια αναπληρώτρια δασκάλα έχει αλλάξει πολλά σχολεία. Πριν 4 χρόνια διορίστηκε και αυτός θα ήταν ο 4ος χρόνος στο συγκεκριμένο δημοτικό πριν πάρει απόσπαση μετά το απίστευτο περιστατικό.

Για το εάν αυτή η κίνησή της με την καταγγελία, θα μπορούσε να στιγματίσει το παιδάκι, η εκπαιδευτικός είπε: «Όχι, όχι. Και να σας πω γιατί. Γιατί είναι 6 χρονών και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ ρώτησα την αστυνομικό και μου είπε μέχρι 12 ετών δεν τους κάνουν κάτι στα παιδιά».