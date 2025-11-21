Ρόδος: Κοντά στους δράστες που «γάζωσαν» το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία οι αρχές – Οι έρευνες και τα νέα στοιχεία

Κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης των πυροβολισμών κατά της οικίας του 50χρονου επιχειρηματία στη Ρόδο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατάφεραν να καταλήξουν σε τρεις βασικούς υπόπτους από την Αθήνα, έχοντας χαρτογραφήσει το δρομολόγιο διαφυγής, ενώ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχει και ηθικός αυτουργός.

Όπως μεταδίδει η «Δημοκρατική», η υπόθεση που αναστάτωσε την Ρόδο τις τελευταίες ημέρες απέκτησε καθαρό περίγραμμα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 στις 05.10 άγνωστος πυροβόλησε 14 φορές προς ισόγεια μονοκατοικία στην περιοχή Ασγούρου, όπου βρίσκονταν ο 50χρονος με την σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά τους και άφησε στην είσοδο μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής. Κανείς δεν τραυματίστηκε, όμως η εικόνα των διάτρητων υαλοπινάκων προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και οδήγησε σε μεθοδική έρευνα που απέδωσε γρήγορα αποτελέσματα.

Η πρώτη αυτοψία και τα ευρήματα

Στον χώρο εντοπίστηκαν 14 κάλυκες και θραύσματα βολίδων που διαβιβάστηκαν για βαλλιστική συγκριτική εξέταση. Το μαύρο στεφάνι κατασχέθηκε για βιολογική και δακτυλοσκοπική διερεύνηση. Η αποτύπωση των βολών έδειξε στόχευση βασικών χώρων διημέρευσης στο ισόγειο, ενώ ξεκίνησε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από περιμετρικές κάμερες κατοικιών και επιχειρήσεων.

Η διαδρομή προσέγγισης και διαφυγής των δραστών

Όπως προέκυψε από την ανάλυση του οπτικού υλικού, ο εκτελεστής κινήθηκε με ποδήλατο πιθανότατα ηλεκτρικό. Μετά τους πυροβολισμούς διέφυγε περίπου τρία χιλιόμετρα προς αδιέξοδο, όπου τον ανέμενε συνεργός με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Οι δύο κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο Διαγόρας στάθμευσαν σε ιδιωτικό χώρο και επιβιβάστηκαν σε πτήση για Κάρπαθο με μετεπιβίβαση προς Αθήνα. Σε κοντινό σημείο από τη διαδρομή βρέθηκαν ενδείξεις για το σημείο όπου βάφτηκε το στεφάνι πριν τοποθετηθεί στην είσοδο της οικίας.

Το όχημα είχε μισθωθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς στη Ρόδο. Η ιχνηλάτηση αυτού του κύκλου μεταφοράς αποδείχθηκε καίρια για την εξακρίβωση των ρόλων.

Η προανάκριση έχει αποτυπώσει τρεις βασικούς υπόπτους που κινήθηκαν από την Αθήνα. Πρόκειται για έναν 23χρονο Έλληνα, για 37χρονο Ουκρανό και για 29χρονο Αιγύπτιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τελευταίος μίσθωσε το αυτοκίνητο στην Αθήνα και το απέστειλε με πλοίο στη Ρόδο παραχωρώντας το στους άλλους δύο.

Στο «κάδρο» περιλαμβάνεται ακόμη άγνωστος ως χειριστής του οχήματος μετά την αναχώρηση των δύο από το νησί, ενώ στην κορυφή της δικογραφίας εξετάζεται πέμπτο πρόσωπο ως πιθανός ηθικός αυτουργός. Για πράξεις που απαιτούνται στην Αθήνα συνεπικουρεί αρμόδια κεντρική υπηρεσία εκβιασμών της ΕΛΑΣ με κλιμάκιο που μετέβη στη Ρόδο.

Οι κάλυκες και τα θραύσματα βρίσκονται σε βαλλιστική επεξεργασία. Το μαύρο στεφάνι εξετάζεται για βιολογικό υλικό και αποτυπώματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τεχνικό έλεγχο του καταγραφικού της οικίας από αρμόδιο τμήμα στην Αθήνα για ανάκτηση τυχόν υλικού ή εντοπισμό ίχνους παραβίασης. Βίντεο από εσωτερική κάμερα επιβεβαιώνει ως χρονικό ορόσημο τους πυροβολισμούς στις 05.10 της 13ης Νοεμβρίου 2025.

Η εικόνα σήμερα και τα ανοιχτά μέτωπα

Η Υποδιεύθυνση Ρόδου επέδειξε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα με γρήγορη διασταύρωση στοιχείων και ακριβή χαρτογράφηση ρόλων και χρόνων. Παραμένουν ανοιχτές οι βαλλιστικές και βιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζεται η άρση απορρήτου επικοινωνιών για χαρτογράφηση επαφών ενώ διερευνάται η ταυτότητα του άγνωστου συνεργού και του πιθανού ηθικού αυτουργού. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία αλλά και εμπιστοσύνη μια έρευνα που προχωρά μεθοδικά και φωτίζει σταδιακά κάθε κρίκο της υπόθεσης.