Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν το σπίτι του επιχειρηματία – Βίντεο κατέγραψε τον τρομακτικό ήχο από τις σφαίρες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ρόδος πυροβολισμοί

Βίντεο – ντοκουμέντο κατέγραψε τον τρομακτικό ήχο από τις σφαίρες που έπεσαν στη τζαμαρία του σπιτιού του επιχειρηματία στη Ρόδο, την ώρα που βρίσκονταν μέσα ο ίδιος με την οικογένειά του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, να αναλύουν λεπτό προς λεπτό το υλικό των καμερών, όχι μόνο από την οικία του επιχειρηματία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.

Από το υλικό που βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών αρχών, οι έρευνες σύμφωνα με το rodiaki.gr,  επεκτείνονται όχι μόνο στην συγκεκριμένη νύχτα, αλλά και μέρες πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο ο δράστης ή οι δράστες είχαν επισκεφθεί ξανά τον χώρο ή γνώριζαν την περιοχή.

