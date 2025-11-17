Λέκκας για τον σεισμό 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σκύρου: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου – Δεν μας ανησυχεί»

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Σκύρου, με την δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 16,6 χιλιόμετρα.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο – Δεν μας ανησυχεί»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος τόνισε ότι η δόνηση δεν προκαλεί ανησυχία.

«Ο σεισμός ανοιχτά της Σκύρου έγινε αισθητός στο Λεκανοπέδιο και στις γύρω περιοχές. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου αλλά δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα» ανέφερε ο κ. Λέκκας. «Δεν μας ανησυχεί» πρόσθεσε.

«Όλη αυτή η περιοχή γύρω από την Σκύρο δίνει σεισμούς. Έχει έντονη σεισμικότητα στο σημείο» εξήγησε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογία.