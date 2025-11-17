Λέκκας για τον σεισμό 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σκύρου: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου – Δεν μας ανησυχεί»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λέκκας Ευθύμης

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Σκύρου, με την δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 16,6 χιλιόμετρα.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο – Δεν μας ανησυχεί»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος τόνισε ότι η δόνηση δεν προκαλεί ανησυχία.

«Ο σεισμός ανοιχτά της Σκύρου έγινε αισθητός στο Λεκανοπέδιο και στις γύρω περιοχές. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου αλλά δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα» ανέφερε ο κ. Λέκκας. «Δεν μας ανησυχεί» πρόσθεσε.

«Όλη αυτή η περιοχή γύρω από την Σκύρο δίνει σεισμούς. Έχει έντονη σεισμικότητα στο σημείο» εξήγησε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογία.

23:07 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σκύρου – Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός έντασης 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή α...
22:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Φοινικούντα: Νέες καταθέσεις από τον ανιψιό του θύματος και την σύντροφό του – Στη ΓΑΔΑ την Τρίτη ο εργοδότης του 22χρονου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς το πρωί της Δευτέρα...
22:48 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Την πιο κρίσιμη μάχη του δίνει ο 18χρονος Μάριος – «Κάθε ευχή είναι ένα λιθαράκι για να τα καταφέρουμε»

Την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του δίνει ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος πέταξε με αεροσκάφος της Π...
22:32 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο με τραυματίες στη Λάρισα – Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας με τα παιδιά του – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στη Λάρισα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρο...
