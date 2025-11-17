Μάχη των Θερμοπυλών: Νέα μελέτη ρίχνει φως στους άγνωστους πρωταγωνιστές – Γιατί οι 700 Θεσπιείς επέλεξαν να πεθάνουν πολεμώντας στο πλευρό των Σπαρτιατών

Μια μελέτη αναλύει πώς η ιστορική παράδοση, ξεκινώντας από τον Ηρόδοτο, εξύμνησε το κατόρθωμα του Λεωνίδα και των ανδρών του, αφήνοντας στη λήθη τον ηρωισμό των Θεσπιέων οπλιτών, οι οποίοι επίσης πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους. Η Μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.) είναι ένα αθάνατο επεισόδιο στη δυτική ιστορία.

«Ω ξειν’, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Αυτή η επιτύμβια επιγραφή, που αναφέρεται από τον ιστορικό Ηρόδοτο, καθιέρωσε για πάντα την εικόνα των 300 Σπαρτιατών του Λεωνίδα ως τους μοναδικούς και υπέρτατους ήρωες εκείνου του ορεινού περάσματος.

Τι θα γινόταν όμως αν η ιστορία είχε σιωπήσει για άλλους κρίσιμους παράγοντες; Ένα πρόσφατο ακαδημαϊκό άρθρο της Larisa Pechatnova που δημοσιεύθηκε στο Studia Antiqua et Archaeologica, μας υπενθυμίζει ότι ένα απόσπασμα 700 οπλιτών από τη βοιωτική πόλη των Θεσπιών πολέμησε και πέθανε πλάι στους Σπαρτιάτες — μια θυσία που η παράδοση έχει σε μεγάλο βαθμό κρατήσει στη σκιά.

Η κύρια πηγή για τα γεγονότα στις Θερμοπύλες είναι ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστορίας. Η αφήγησή του, λεπτομερής και ζωντανή, δεν είναι, σύμφωνα με την Pechatnova, στην πραγματικότητα, απλώς μια παράθεση των γεγονότων που γνώριζε, αλλά η δική του εκδοχή των γεγονότων… παρουσιασμένη υπό την επίδραση ενός ήδη διαμορφωμένου, μυθοποιημένου αφηγήματος γύρω από το κατόρθωμα των τριακοσίων Σπαρτιατών με επικεφαλής τον Λεωνίδα, η οποία είχε αναπτυχθεί μέχρι την εποχή του.

Η μελέτη σημειώνει ότι την εποχή που ο Ηρόδοτος έγραφε το έργο του, στα μέσα του πέμπτου αιώνα π.Χ., το κατόρθωμα του Λεωνίδα γινόταν ήδη αντιληπτό σε όλη την Ελλάδα ως η υπέρτατη έκφραση στρατιωτικής ανδρείας. Οι αρχές της Σπάρτης, με τη βοήθεια των Δελφών, σύμφωνα με την συγγραφέα, προσπάθησαν πολύ να δημιουργήσουν μια μυθοποιημένη εκδοχή του επεισοδίου. Η επίσημη παράδοση επέμενε ότι η τελική μάχη ήταν αποκλειστικά συνειδητή επιλογή του Λεωνίδα, με σκοπό να κερδίσει δόξα αποκλειστικά για τη Σπάρτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά του Ηροδότου στους Θεσπιείς αποκτά κρίσιμη σημασία. Ο ιστορικός αφηγείται ότι όταν ο Λεωνίδας αποφάσισε να αποπέμψει το μεγαλύτερο μέρος του συμμαχικού στρατού μπροστά στην επικείμενη ήττα, μόνο οι 300 Σπαρτιάτες και ένα απόσπασμα 700 Θεσπιέων οπλιτών παρέμειναν στη διάβαση.

Ο Ηρόδοτος γράφει:

«Οι Θεσπιείς έμειναν πολύ πρόθυμα, λέγοντας ότι δεν θα εγκατέλειπαν τον Λεωνίδα και τους συντρόφους του φεύγοντας· αντιθέτως, θα παρέμεναν και θα πέθαιναν μαζί τους» – Ηρόδοτος, Ιστορίαι Ζ. 222

Πρόκειται για ένα θεμελιώδες απόσπασμα. Όχι μόνο επιβεβαιώνει την παρουσία των Θεσπιέων, αλλά υπογραμμίζει την προθυμία και τον ενθουσιασμό τους, σε αντίθεση με τους 400 Θηβαίους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, κρατήθηκαν από τον Λεωνίδα ως όμηροι λόγω υποψίας ότι συμπαθούσαν τους Πέρσες μια πράξη προδοσίας γνωστή ως μηδισμός.

Η σιωπή για τους Θεσπιείς

Παρά την αρχική αυτή αναγνώριση, η Pechatnova εντοπίζει ένα μοτίβο παράλειψης που ξεκινά από τον ίδιο τον Ηρόδοτο. Στην περιγραφή του για την τελική μάχη την τρίτη ημέρα, ο ιστορικός εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στους Σπαρτιάτες. Όταν απαριθμεί τους πιο γενναίους πολεμιστές, ονομάζει αρκετούς Σπαρτιάτες, αλλά μεταξύ των 700 Θεσπιέων αναφέρει μόνο έναν: Τον Διθύραμβο, γιο του Αρματίδη.

Αυτή η ανισότητα τονίζεται στις επιτύμβιες επιγραφές. Ο Ηρόδοτος παραθέτει τρεις αναμνηστικές επιγραφές που στήθηκαν στο πεδίο της μάχης. Η μία ήταν αφιερωμένη στους συμμάχους της Πελοποννήσου, μια άλλη —η περίφημη— στους Σπαρτιάτες και μια τρίτη στον μάντη Μεγιστία. Δεν γίνεται καμία αναφορά σε στήλη ή επιτύμβια επιγραφή για τους Θεσπιείς.

Το άρθρο αναφέρει τον ερευνητή Pietro Vannicelli, ο οποίος δηλώνει ευθέως: «Στην πραγματικότητα, τα επιγράμματα προσφέρουν ένα ακόμη παράδειγμα αυτής της διάκρισης εις βάρος των Θεσπιέων, προς όφελος των Σπαρτιατών». Η συγγραφέας αναρωτιέται αν υπήρξε ποτέ τέτοιο μνημείο για τους Θεσπιείς.

Αν και δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις, επισημαίνει ένα επίγραμμα που αποδίδεται σε κάποιον Φιλιάδη από τα Μέγαρα, το οποίο γράφει: «Αυτοί οι άνδρες που κάποτε κατοικούσαν κάτω από τις πλαγιές του Ελικώνα / η απέραντη Θεσπιές είναι περήφανη για το κουράγιο τους».

Αυτό το ποίημα, παρόμοιο σε ύφος με σύγχρονες επιγραφές, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει χαραχτεί σε μία από τις στήλες που είδε αργότερα στον χώρο ο γεωγράφος Στράβων. Ωστόσο, η απουσία του στην αφήγηση του Ηροδότου βοήθησε να παραμείνει το επίκεντρο σταθερά στη Σπάρτη.

Μεταγενέστεροι συγγραφείς, όπως ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και ο Παυσανίας, αναφέρουν τους Θεσπιείς ακόμη λιγότερο, εδραιώνοντας μια ιστορική παράδοση που τους αγνοεί, σχεδόν τελείως.

Η Pechatnova καταλήγει: Κάθε μαθητής γνωρίζει το σπαρτιατικό κατόρθωμα στις Θερμοπύλες, αλλά είναι απίθανο να έχει ακούσει ποτέ για τους Θεσπιείς.

Γιατί οι Θεσπιείς; Η βοιωτική πολιτική ως το κλειδί

Προκύπτει έτσι, το κρίσιμο ερώτημα: Γιατί οι Θεσπιείς, μεταξύ όλων των συμμάχων, ήταν οι μόνοι που επέλεξαν οικειοθελώς να μείνουν και να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο;

Η απάντηση, υποστηρίζει η μελέτη, δεν έγκειται μόνο σε ένα κύμα πανελλήνιου πατριωτισμού, αλλά στην πολύπλοκη τοπική πολιτική της Βοιωτίας. Οι Θεσπιές ήταν μια πόλη που βρισκόταν σε διαρκή αντιπαλότητα και ανοιχτή εχθρότητα προς την ηγεμονία της ισχυρής Θήβας.

Ενώ η Θήβα και οι περισσότερες βοιωτικές πόλεις συμπαθούσαν ή συνεργάζονταν ανοιχτά με τους Πέρσες (μηδισμός), οι Θεσπιές, μαζί με τις Πλαταιές, ευθυγραμμίστηκαν σταθερά με την Ελληνική Συμμαχία.

Η επιλογή μεταξύ πατριωτισμού και μηδισμού εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις παραδοσιακές προτεραιότητες στην εξωτερική πολιτική, οι οποίες απέκλειαν αποτελεσματικά τη δυνατότητα επιλογής της ίδιας πλευράς στην ελληνοπερσική σύγκρουση μεταξύ των ελληνικών φύλων και πόλεων-κρατών που βρίσκονταν σε διαμάχη.

Η παλαιά εχθρότητα δεν επέτρεψε στους Θηβαίους και τους Θεσπιείς να καταλήξουν σε μια κοινή συναίνεση, αναφέρει η μελέτη, επικαλούμενη τον ερευνητή Eduard V. Rung.

Ως εκ τούτου, η απόφαση των Θεσπιέων να στείλουν σχεδόν ολόκληρη τη δύναμη των οπλιτών τους στις Θερμοπύλες και να πεθάνουν εκεί μέχρι τον τελευταίο άνδρα μπορεί να ερμηνευθεί ως πράξη πολιτικού προσδιορισμού. Ήταν ένας ξεκάθαρος τρόπος να αντιταχθούν στη Θήβα και να σφραγίσουν τη δέσμευσή τους στην ελληνική υπόθεση.

Αυτό το μοτίβο επαναλήφθηκε το επόμενο έτος, όταν οι Θεσπιές, παρόλο που είχαν χάσει τους 700 καλύτερους άνδρες τους, έστειλαν σχεδόν 2.000 ελαφρά οπλισμένους στρατιώτες στη Μάχη των Πλαταιών. Η θυσία των Θεσπιών δεν ήταν μάταιη για την ελληνική υπόθεση, αλλά είχε τρομερό κόστος για την πόλη.

Οι τεράστιες ανθρώπινες απώλειες κατά τους Περσικούς Πολέμους την αποδυνάμωσαν δραστικά. Επιπλέον, η εχθρότητά της με τη Θήβα συνεχίστηκε για αιώνες, υφιστάμενη επανειλημμένες τιμωρίες και επιθέσεις από την ισχυρή γείτονά της, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης των τειχών της το 423 π.Χ. και μιας λεηλασίας το 373–371 π.Χ.

Εν τω μεταξύ, ο θρύλος των Θερμοπυλών παγιώθηκε. Για τους ίδιους τους Σπαρτιάτες, ο θρύλος των Θερμοπυλών έγινε το κεντρικό γεγονός της ιστορίας τους και ένα σημαντικό στοιχείο της πατριωτικής εκπαίδευσης της νεολαίας τους, γράφει η Pechatnova.

Ο Ηρόδοτος, αν και αναφέρει τους Θεσπιείς, αποτέλεσε βασικό πυλώνα σε αυτή την οικοδόμηση, εστιάζοντας την αφήγησή του στον σπαρτιατικό ηρωισμό.

Η αφήγηση του Ηροδότου για την Μάχη των Θερμοπυλών κυριαρχείται από τη σπαρτιατική παράδοση, καταλήγει το άρθρο.

Η μελέτη της Larisa Pechatnova δεν επιδιώκει να μειώσει την ανδρεία των Σπαρτιατών, αλλά να αποκαταστήσει την ιστορική πολυπλοκότητα και να αποτίσει φόρο τιμής σε εκείνους των οποίων ο ηρωισμός ήταν ίσος, αν και η φήμη τους δεν ήταν.

Οι 700 από τις Θεσπιές αξίζουν, τουλάχιστον, να βγουν από τη σκιά των 300 και να πάρουν τη θέση τους στην ιστορική μνήμη ως οι άλλοι ήρωες που επέλεξαν οικειοθελώς έναν «ωραίο θάνατο» στο στενό πέρασμα των Θερμοπυλών.