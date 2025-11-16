Θερμοπύλες: Bλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο – Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη – ΦΩΤΟ

Ένα μεγάλο βλήμα, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε , αποκάλυψαν οι εργασίες πλησίον του αρχαιολογικού χώρου στον ιστορικό τόπο των Θερμοπυλών, το απόγευμα της Παρασκευής.

Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς επρόκειτο για βλήμα υψηλής εκρηκτικότητας, βρετανικής κατασκευής (UK – HE) που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, όπως μεταδίδει το lamiareport.

Το πρωί του Σαββάτου κλιμάκιο από έμπειρους πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ περισυνέλλεξε το βλήμα και το μετέφερε στο πεδίο βολής στην Αγριλιά, όπου και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Η καταστροφή του βλήματος έγινε παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά τα προβλεπόμενα.

Θυμίζουμε ότι δεν έχουν περάσει τρεις μήνες από την εύρεση πέντε άλλων βλημάτων στην περιοχή της Ροδίτσας, κατά τη διάρκεια εργασιών φυσικού αερίου. Και σε εκείνη την περίπτωση τα βλήματα είχαν καταστραφεί στο πεδίο βολής της Αγριλιάς.

