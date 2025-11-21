Δραματικό μήνυμα Ζελένσκι: Είτε θα χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή τον βασικότερο εταίρο μας – Η επικοινωνία με τον Βανς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος προς τον Λαό της Ουκρανίας δήλωσε σε δραματικούς τόνους ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα είναι ένα οδυνηρό δίλημμα. Η Ουκρανία κινδυνεύει «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την ίδια της την αξιοπρέπεια», είπε.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν θα προδώσει τη χώρα του, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. O Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σχετικά με την πρόταση, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει διαρρεύσει στα διεθνή ΜΜΕ.

Μιλώντας έξω από το προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η ουκρανική πλευρά θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο που υπέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», λέει ο Ζελένσκι. Ο ίδιος θύμισε πώς αντέδρασε όταν εκδηλώθηκε η εισβολή της Ρωσίας στην χώρα. «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε, δεν θα το κάνουμε και τώρα», είπε.

Στην 10λεπτη ομιλία του προς τον λαό, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια «πολύ δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν βασικό εταίρο». Με την συγκεκριμένη φράση θεωρείται ότι ο Ζελέσνκι αναφέρεται στις ΗΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες πιέζουν ασφυκτικά την Ουκρανία να αποδεχτεί ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας», όπως μεταδίδει το BBC.

«Είτε 28 δύσκολα σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας, ο πιο δύσκολος, και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη και να πιστέψουμε για άλλη μια φορά αυτόν που μας έχει επιτεθεί ήδη δύο φορές. Η Ευρώπη είναι μαζί μας, η Ευρώπη ήταν μαζί μας και ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα είναι μαζί μας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Ουκρανούς να επιδείξουν ενότητα, σε αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Λίγο μετά το τηλεοπτικό μήνυμα του Ζελένσκι, πηγή στην ουρανική προεδρία έκανε γνωστό ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε σήμερα, Παρασκευή, μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μισή ώρα», είπε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, σε μία ομάδα δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Ζελένσκι, στο μήνυμά του, είπε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει «μεγάλη πίεση… για να μας αποδυναμώσει, να μας διαιρέσει», προσθέτοντας ότι «ο εχθρός δεν κοιμάται». Καλώντας τον Ουκρανικό Λαό σε ενότητα απέναντι σε αυτή την πίεση, ο Ζελένσκι είπε ότι «πρέπει να ληφθεί υπόψη το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας», και ότι «δεν κάνουμε δυνατές δηλώσεις, θα συνεργαστούμε ήρεμα με την Αμερική και όλους τους εταίρους μας».

«Θα αναζητήσουμε εποικοδομητικές λύσεις με τον κύριο εταίρο μας», τονίζει ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις ΗΠΑ. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα… θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», είπε.