ΟΠΕΚΕΠΕ-Σταύρος Τζεδάκης: Θρασύτατη προσπάθεια του κ. Μαρινάκη και των προπαγανδιστικών μηχανισμών της ΝΔ να εμφανίσουν τον προπηλακισμό μου ως… εικονική πραγματικότητα

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για «θρασύτατη προσπάθεια του κ. Μαρινάκη και των προπαγανδιστικών μηχανισμών της Νέας Δημοκρατίας να εμφανίσουν τον προπηλακισμό μου ως… εικονική πραγματικότητα» κάνει λόγο ο Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης, αναφερόμενος στα όσα έλαβαν χώρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Τζεδάκης περιγράφει ότι «ο κ. Λαζαρίδης κατά τη διακοπή της συνεδρίασης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου φωνασκώντας και με προφανή πρόθεση να με εκφοβίσει. Παριστάμενοι βουλευτές τον συγκράτησαν και ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικολόπουλος τον απομάκρυνε οδηγώντας τον εκτός αιθούσης. Όταν άρχισε εκ νέου η συνεδρίαση ρωτήθηκα δύο φορές από τον κ. Λαζαρίδη και όπως ακούγεται και στα βίντεο της συνεδρίασης απάντησα: “Σωματικά όχι, δεν με έδειρες κιόλας” και σε επόμενη ερώτηση του ανέφερα: “Με ενοχλήσατε. Ήρθατε μπροστά μου και μου λέγατε: “Παίρνεις επιδοτήσεις”».

«Δεν σας φοβόμαστε κύριε Λαζαρίδη! Ο ευτελισμός των θεσμών δεν θα περάσει», καταλήγει ο κ. Τζεδάκης.

Η ανάρτηση του Σταύρου Τζεδάκη

«Τα τελευταία 24ωρα μετά την κατάθεση μου ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή παρακολουθώ να περιγράφονται ψευδώς όσα διημείφθησαν στη διακοπή της συνεδρίασης.

Παρατηρώ να γίνεται επιλεκτική επιλογή αποστροφών μου από τα πρακτικά και να παραγνωρίζεται πλήρως τι δήλωσαν για το γεγονός οι παριστάμενοι βουλευτές, που έσπευσαν να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να καλύψουν την ανεκδιήγητη και απαράδεκτη συμπεριφορά του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Επαναλαμβάνω: Ο κ. Λαζαρίδης κατά τη διακοπή της συνεδρίασης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου φωνασκώντας και με προφανή πρόθεση να με εκφοβίσει. Παριστάμενοι βουλευτές τον συγκράτησαν και ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικολόπουλος τον απομάκρυνε οδηγώντας τον εκτός αιθούσης.

Όταν άρχισε εκ νέου η συνεδρίαση ρωτήθηκα δύο φορές από τον κ. Λαζαρίδη και όπως ακούγεται και στα βίντεο της συνεδρίασης απάντησα: «Σωματικά όχι, δεν με έδειρες κιόλας» και σε επόμενη ερώτηση του ανέφερα: «Με ενοχλήσατε. Ήρθατε μπροστά μου και μου λέγατε: “Παίρνεις επιδοτήσεις”».

Η θρασύτατη προσπάθεια του κ. Μαρινάκη και των προπαγανδιστικών μηχανισμών της Νέας Δημοκρατίας να εμφανίσουν τον προπηλακισμό μου ως … εικονική πραγματικότητα, τη στιγμή που τα γεγονότα επιβεβαιώνονται ξεκάθαρα και από βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντες, δείχνει ότι όχι μόνο δεν καταδικάζουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά στην πράξη τις υιοθετούν και τις καλύπτουν.

Με την κατάθεση μου στην Εξεταστική Επιτροπή έπεσε στο κενό η προσπάθεια κάποιων να με διασύρουν προσωπικά, να σπιλώσουν την επαγγελματική μου διαδρομή και την ενασχόληση μου με τα κοινά, καθώς και να εκτελέσουν εναντίον μου μια δολοφονία χαρακτήρα. Η αλήθεια και η εντιμότητα δεν κρύβονται κάτω από τη λάσπη, όσο κι αν κάποιοι εργάζονται για το αντίθετο.

Δεν σας φοβόμαστε κύριε Λαζαρίδη!
Ο ευτελισμός των θεσμών δεν θα περάσει», καταλήγει στη δήλωσή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:34 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Η χώρα, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας»

«Η χώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά κα...
14:46 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ: Αύριο οι εσωκομματικές εκλογές – Πόσοι θα συμμετάσχουν

Με τον αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται αύριο, Κυριακή οι εσωκομματικές ε...
13:56 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Βιβλίο Τσίπρα: «Υπέγραψα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά θέσαμε τα θεμέλια για οριστική έξοδο από τα μνημόνια» – Η τελευταία προδημοσίευση

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία απ...
12:59 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στο TikTok: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή

Για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους σ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα