Θεσσαλονίκη: Συνολική κάθειρξη 8 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη

Enikos Newsroom

πολιτική

παναγιώτης ψωμιάδης

Σε συνολική κάθειρξη 8 ετών καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απιστία και ψευδή βεβαίωση, πράξεις που συνδέονται με εικονικά έργα επί των ημερών του στην άλλοτε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, για τα οποία φαίνεται να προσλήφθηκαν συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που όμως απασχολήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση είχαν με τα συγκεκριμένα έργα.

Η υπόθεση αφορά το διάστημα 2007-2010 με τη ζημιά να προσδιορίζεται σε 1,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στον 78χρονο, σήμερα, πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ηλικίας του, η ποινή εκτίεται κατ’ οίκον. Ωστόσο, με την ίδια απόφαση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:34 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Η χώρα, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας»

«Η χώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά κα...
14:46 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ: Αύριο οι εσωκομματικές εκλογές – Πόσοι θα συμμετάσχουν

Με τον αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται αύριο, Κυριακή οι εσωκομματικές ε...
13:56 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Βιβλίο Τσίπρα: «Υπέγραψα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά θέσαμε τα θεμέλια για οριστική έξοδο από τα μνημόνια» – Η τελευταία προδημοσίευση

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία απ...
12:59 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στο TikTok: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή

Για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους σ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα