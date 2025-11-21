Μακελειό στα Βορίζια: Ελεύθερος με όρους ο πατέρας Φραγκιαδάκης

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ήταν πολύωρη.

Στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.