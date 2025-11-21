Αθήνα: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί για πλαστές άδειες – Ο ένας παραβίασε και κόκκινο φανάρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στη σύλληψη δυο οδηγών ταξί οι οποίοι κατά τον έλεγχο επέδειξαν πλαστές ειδικές άδειες οδήγησης προχώρησε η ΕΛΑΣ, χθες 20/11.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε σε σημεία ιδιαίτερου κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος, από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 39 ετών, οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού, ο 39χρονος επέδειξε πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί και ως εκ τούτου οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Ο 32χρονος κατελήφθη στο κέντρο της Αθήνας να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη

Στη δεύτερη περίπτωση, ο 32χρονος κατελήφθη στο κέντρο της Αθήνας να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη και αφού ακινητοποιήθηκε, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, επέδειξε στους αστυνομικούς, τόσο πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί, όσο και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κατόπιν οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Στους ανωτέρω επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

