Εκτός κινδύνου, με τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού, νοσηλεύεται η 17χρονη μαθήτρια που δέχτηκε επίθεση από 4 αδέσποτα σκυλιά, στο Άργος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου Αργολίδας, σήμερα στις 08:20 π.μ. διακομίσθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ασθενής 17 ετών συνοδευόμενη από τους οικείους της.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε πολλαπλά δήγματα από σκύλο. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της στο τριχωτό της κεφαλής, η ασθενής εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για χειρουργική αποκατάσταση των τραυμάτων.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Χειρουργική Κλινική της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους.