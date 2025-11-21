Στο Διεθνές Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ ο Πρόεδρος της Βουλής 

Enikos Newsroom

Media

Νικήτας Κακλαμάνης Νίκος Χατζηνικολάου ΕΙΗΕΑ

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης παρέστη σήμερα στο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που πραγματοποιείται στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων.

Την απόφαση να θεσμοθετήσει επίσημα η Βουλή των Ελλήνων την αιγίδα του ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΙΗΕΑ είχε ανακοινώσει ο κ. Ν. Κακλαμάνης στη συνάντησή του με τα μέλη του Προεδρείου της ΕΙΗΕΑ, που τον επισκέφθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Φέτος το Διεθνές Συνέδριο, έχει ως κεντρικό θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ως γνωστόν, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει συνάψει Μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κοινοβουλίου ως ο πρώτος φορέας του Δημοσίου που στηρίζει το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Φάρος», παρέχοντας το αρχείο και το καθημερινά παραγόμενο έργο της για την ανάπτυξη ενός ελληνικού γλωσσικού μοντέλου.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα συμβάλλει επίσης, μέσω των υπηρεσιών του, στην έκδοση λευκώματος με εμβληματικά πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων των τελευταίων 200 ετών που έχει προετοιμάσει η ΕΙΗΕΑ.

