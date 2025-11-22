Λουτράκι: «Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα» – Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

«Άφωνους» άφησε τους παρουσιαστές εκπομπής η 55χρονη εκπαιδευτικός στο Λουτράκι, που δεν δίστασε να περάσει το κατώφλι της αστυνομίας για να καταγγείλει… ότι την θώπευσε ένας 6χρονος μαθητής, όταν το παιδί την άγγιξε για να της δείξει μία ζωγραφιά του.

Το περιστατικό και η καταγγελία της δασκάλας έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, με την ίδια να επιμένει στη θέση της με δηλώσεις που έκανε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφέροντας ότι «δεν είναι καλό να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην εκπαίδευση».

Η εκπομπή «Ραντεβού ΣΚ» είχε επικοινωνήσει με την δασκάλα και είχε κανονίσει να βγει ζωντανά ώστε να δώσει διευκρινίσεις για το περιστατικό. Η ίδια, περίμενε με τον δημοσιογράφο της εκπομπής για να γίνει η ζωντανή σύνδεση, όταν όμως οι παρουσιαστές της έδωσαν τον λόγο, είπε λίγα λόγια και αποχώρησε, αιφνιδιάζοντας το πάνελ.

«Κοιτάξτε. Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να με ξαναενοχλήσει κανένας δημοσιογράφος. Να είστε καλά, καλημέρα σας» είπε η εκπαιδευτικός και έφυγε από το πλάνο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η στάση της προκάλεσε την αντίδραση των παρουσιαστών, οι οποίοι έκαναν λόγο για «σόου», «θεατρινισμούς» και για «αγένεια» από την πλευρά της εκπαιδευτικού, αφού είχαν κανονίσει την συνέντευξη ήδη από χθες.

«Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Είναι κλεισμένο το ραντεβού από την ίδια. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το σόου. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό, που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις γι’ αυτά τα φοβερά πράγματα που συνέβησαν» είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Δείτε το βίντεο: