Η κακοκαιρία σάρωσε την Ήπειρο – Κομμένοι δρόμοι, αποκλεισμένα χωριά, ζημιές σε καλλιέργειες και γέφυρες

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ώρες πολλές περιοχές της Ηπείρου. Κομμένοι δρόμοι, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και μάχη με τα λασπόνερα συνθέτουν την εικόνα της επόμενης ημέρας.

Από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα τη Θεσπρωτία και την Άρτα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε έντονο το αποτύπωμά της.

Στον Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της. Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.

Χωρίς ρεύμα και νερό

Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων η των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες ακτινίδιου να υποστούν ζημίες. Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστων ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζηρού, Φιλιατών -όπου υπερχείλισε ο Καλαμάς- και Πωγωνίου.