Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας – Δείτε το βίντεο

Στη σύλληψη ενός οδηγού, που έτρεχε με 230 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/11) οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α).

Τον οδηγό «έπιασε» η συσκευή ραντάρ να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Μάλιστα κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21 Νοεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν τρεις οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.