G-20: Κάνουν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» σε Ουκρανία, Σουδάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και «κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη»

Οι ηγέτες της G20 που συμμετείχαν σε Σύνοδο στο Γιοχάνεσμπουργκ απηύθυναν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά επίσης στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», με βάση το κοινό ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, η οποία φιλοξένησε την συνάντηση.

«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.

Είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία σε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.

09:26 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

