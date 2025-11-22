Γερμανία: Η Ευρώπη έστειλε αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία – Συνάντηση την Κυριακή στη Γενεύη

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Η Ευρώπη έστειλε αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία – Συνάντηση την Κυριακή στη Γενεύη
Φωτογραφία: Reuters

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο, Κυριακή, προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας. Μια κυβερνητική πηγή στη Γερμανία είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στο αμερικανικό σχέδιο, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής, στη Λουάντα, προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

09:26 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

G20: Συνάντηση Κάρνεϊ – Μερτς στο περιθώριο της συνόδου – Στήριξη σε Ουκρανία και Γάζα, συνεργασία σε κρίσιμους τομείς

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν για τον...
09:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Reuters: Έναρξη νέας φάσης επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας – Σενάρια για ανατροπή του Μαδούρο

Καθώς η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας κορυφώνεται και η στρατιωτική παρουσία τ...
08:48 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία – «Λίστα επιθυμιών της Ρωσίας» λένε Γερουσιαστές, «είναι δικό μας» απαντά ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε χθες βράδυ στο ότι το σχέδιο ...
08:04 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός σήμερα στη Γενεύη – Η πιο κρίσιμη «μάχη» της Ευρώπης για τον τερματισμό του πολέμου

Το διπλωματικό θερμόμετρο ανεβαίνει σήμερα στη Γενεύη, καθώς κορυφαίοι Αμερικανοί, Ουκρανοί κα...
