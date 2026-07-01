Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες και υλικές ζημιές

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Συντονισμένη επίθεση, πιθανόν με γκαζάκια, πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σε Ανάληψη και Τούμπα, το διάστημα μεταξύ 4 και 4:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Σύμφωνα με τη voria.gr, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι επιθέσεις έγιναν στις οδούς Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, Περραιβού και Τσιαπάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή πολυκατοικίας όπου διαμένει η κ. Νέστορα, υπήρξαν πέντε τραυματισμοί. Πρόκειται για την ίδια την κ. Νέστορα και τη μητέρα της, ενώ τρεις ένοικοι της οικοδομής παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Οι ζημιές στην πυλωτή της πολυκατοικίας υπήρξαν ζημιές, καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα αλλά και μοτοσικλέτες.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί έρευνες για την υπόθεση.