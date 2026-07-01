Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες και υλικές ζημιές

Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Από μία εκ των επιθέσεων, στην πυλωτή πολυκατοικίας όπου διαμένει η πολιτευτής Αφροδίτη Νέστορα, προκλήθηκαν πέντε τραυματισμοί και υλικές ζημιές σε οχήματα, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης διενεργεί έρευνες για την υπόθεση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

επίθεση γκαζάκια Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σε Ανάληψη και Τούμπα, τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).
  • Στο στόχαστρο βρέθηκαν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και η πολιτευτής Αφροδίτη Νέστορα, με την επίθεση στο σπίτι της τελευταίας να προκαλεί πέντε τραυματισμούς.
  • Στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κ. Νέστορα, καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης διενεργεί έρευνες για την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συντονισμένη επίθεση, πιθανόν με γκαζάκια, πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, σε Ανάληψη και Τούμπα, το διάστημα μεταξύ 4 και 4:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Θεσσαλονίκη: Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τη voria.gr, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι επιθέσεις έγιναν στις οδούς Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, Περραιβού και Τσιαπάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή πολυκατοικίας όπου διαμένει η κ. Νέστορα, υπήρξαν πέντε τραυματισμοί. Πρόκειται για την ίδια την κ. Νέστορα και τη μητέρα της, ενώ τρεις ένοικοι της οικοδομής παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Οι ζημιές στην πυλωτή της πολυκατοικίας υπήρξαν ζημιές, καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα αλλά και μοτοσικλέτες.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί έρευνες για την υπόθεση.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ