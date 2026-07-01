Λύθηκε το κβαντικό μυστήριο δεκαετιών – Το απίστευτο πείραμα με το νερό

Ο κόσμος της κβαντικής φυσικής είναι γεμάτος από φαινόμενα που μοιάζουν να αψηφούν την κοινή λογική και τους νόμους της καθημερινής μας πραγματικότητας. Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο «αόρατους» γρίφους αυτού του μικρόκοσμου, που παρέμενε άλυτος για περισσότερο από μισό αιώνα, βρήκε πρόσφατα την απάντησή του με έναν άκρως αναπάντεχο τρόπο:

Μέσα από μια απλή δεξαμενή νερού. Μια ομάδα φυσικών επιχείρησε να αναπαράγει ένα κβαντικό μυστήριο 60 ετών, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη δεξαμενή νερού. Παρόλο που το πείραμά τους απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αποκάλυψε ταυτόχρονα και μια απρόσμενη συμπεριφορά στο νερό.

Το πείραμα επικεντρώθηκε στο φαινόμενο Αχαρόνοφ-Μπομ (Aharonov–Bohm effect), ένα παράξενο κβαντικό φαινόμενο κατά το οποίο τα ηλεκτρόνια αντιδρούν σε ένα μαγνητικό πεδίο, ακόμη και όταν στην πραγματικότητα δεν περνούν ποτέ μέσα από αυτό.

Αν και προβλέφθηκε για πρώτη φορά το 1959, η επιβεβαίωση αυτού του φαινομένου ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι αλλαγές που προκαλεί στα κύματα των ηλεκτρονίων είναι απίστευτα ανεπαίσθητες.

Αντί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρόνια και έναν επιταχυντή σωματιδίων, ερευνητές από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Οκινάουα (OIST), μαζί με συνεργάτες τους από το Όσλο και τη Χιλή, αναπαρήγαγαν το φαινόμενο χρησιμοποιώντας κύματα νερού, καθιστώντας ορατό ένα κατά τα άλλα αόρατο κβαντικό φαινόμενο μέσα από ένα επιτραπέζιο πείραμα εργαστηρίου.

Η ομάδα δημοσίευσε τα ευρήματά της στο περιοδικό Communications Physics.

Μια ιδέα από το 1980 αναβαθμίζεται στην σύγχρονη εποχή

Το 1980, ο φυσικός Μάικλ Μπέρι (Michael Berry) έδειξε ότι τα κλασικά συστήματα θα μπορούσαν να προσομοιώσουν το φαινόμενο Αχαρόνοφ-Μπομ. Σε αυτή την αναλογία, μια δίνη στο κέντρο μιας δεξαμενής νερού αντικαθιστά το σωληνοειδές που δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο στο κβαντικό πείραμα.

Τα κύματα του νερού παίρνουν τη θέση των ηλεκτρονίων. Όταν αυτά τα κύματα ταξιδεύουν γύρω από τη δίνη, αντί να περάσουν μέσα από αυτήν, υφίστανται μια μετρήσιμη παραμόρφωση. Αυτή εμφανίζεται ως ένα μοτίβο σε σχήμα τρίαινας στα μέτωπα των κυμάτων, αποδεικνύοντας ότι η δίνη αλλάζει τη φάση των κυμάτων χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή μαζί τους.

Η ομάδα του OIST επέκτεινε αυτή την προσέγγιση, δοκιμάζοντας ένα νέο σενάριο. «Με τα κύματα να ταξιδεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, βλέπεις ένα είδωλο του μοτίβου στον καθρέφτη», λέει ο Γιόνας Ρένινγκ (Jonas Rønning), ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και πρώην μεταδιδακτορικός ερευνητής στο OIST.

«Το ερώτημα για εμάς ήταν: τι συμβαίνει αν στείλεις κύματα και από τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα; Πιστεύαμε ότι τα μοτίβα μπορεί να εξουδετέρωναν το ένα το άλλο ή ότι θα ήταν ορατά και τα δύο σχήματα τρίαινας, αλλά η διαίσθησή μας ήταν εντελώς λανθασμένη».

Δύο κύματα μπαίνουν σε μια δίνη

Οι ερευνητές κατασκεύασαν μια ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή, δημιούργησαν μια δίνη στο κέντρο της και έστειλαν κύματα από αντίθετες πλευρές ώστε να συναντηθούν στη μέση. Χρησιμοποίησαν μια κάμερα υψηλής ταχύτητας για να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα κύματα αλληλεπιδρούσαν στην επιφάνεια του νερού.

Χωρίς τη δίνη, οι κορυφές και οι κοιλάδες των κυμάτων παραμένουν σταθερές στη θέση τους. Όταν η δίνη είναι παρούσα, το στάσιμο κύμα καταρρέει. Η δίνη μετατοπίζει τη φάση των κυμάτων καθώς αυτά κινούνται γύρω της, αλλοιώνοντας το μοτίβο συμβολής του στάσιμου κύματος και δημιουργώντας περιστρεφόμενες δεσμικές γραμμές.

Πρόκειται για γραμμές όπου το νερό παραμένει στιγμιαία επίπεδο, οι οποίες σχηματίζουν σπείρες προς τα έξω και στρέφονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της δίνης.

«Αυτό ήταν κάτι καινούργιο και αναπάντεχο», λέει ο Αντίτια Σινγκ (Aditya Singh), υποψήφιος διδάκτορας στη Μονάδα Μη Γραμμικής Φυσικής και Φυσικής Εκτός Ισορροπίας και πρώτος συγγραφέας της μελέτης. «Αυτό είναι που κάνει αυτό το σύστημα προσομοίωσης με ρευστά τόσο πολύτιμο. Αποκαλύπτει τοπολογικά φαινόμενα —συμπεριφορές κυμάτων που εκδηλώνονται σε ολόκληρο το σύστημα— τα οποία είναι αδύνατον να παρατηρηθούν σε κβαντικά πειράματα».

Αρχικά, η ομάδα υποψιάστηκε ότι οι περιστρεφόμενες γραμμές οφείλονταν στον εξοπλισμό τους. Ωστόσο, το ίδιο ακριβώς μοτίβο εμφανίστηκε και στις προσομοιώσεις τους στον υπολογιστή.

«Όταν είδαμε για πρώτη φορά αυτές τις γραμμές, πιστέψαμε ότι επρόκειτο για κάποιο σφάλμα του πειράματος (experimental artifact)», λέει ο Σινγκ. «Αλλά όταν τις είδαμε και στις προσομοιώσεις μας, αφήσαμε τα πάντα στην άκρη και αναλύσαμε γρήγορα τα μαθηματικά πίσω από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται».

Περισσότερη ταχύτητα, περισσότερες γραμμές

Καθώς η ένταση της δίνης αυξανόταν, εμφανίζονταν περισσότερες περιστρεφόμενες δεσμικές γραμμές, οι οποίες κινούνταν πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της δίνης. Η μελέτη έδειξε ότι ο αριθμός των γραμμών είναι κβαντισμένος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σταθερός σε ακέραιες τιμές, οι οποίες καθορίζονται από την κυκλοφορία της δίνης.

Με άλλα λόγια, η τοπολογία της δίνης καθορίζει το πόσες περιστρεφόμενες δεσμικές γραμμές θα εμφανιστούν. Αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε ολόκληρο το πεδίο των κυμάτων και όχι μόνο κοντά στον πυρήνα της δίνης, όπως υπεδείκνυαν παλαιότερα μοντέλα.

Το εύρημα αυτό διαφέρει από το αρχικό πείραμα του Μπέρι (Berry), το οποίο κατέγραψε αλλαγές μόνο κοντά στη δίνη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα μη τοπικό φαινόμενο (non-local effect), ένα μοτίβο δηλαδή που καλύπτει ολόκληρο το σύστημα και εξαρτάται από τη συνολική του διάταξη. Αντί να περιορίζονται στην περιοχή κοντά στη δίνη, οι περιστρεφόμενες δεσμικές γραμμές εμφανίστηκαν σε ολόκληρη την έκταση του μοτίβου του στάσιμου κύματος.

Παρόλο που οι πρακτικές εφαρμογές αυτών των νεοανακαλυφθέντων δεσμικών μοτίβων δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες, η μελέτη δείχνει ότι απλά, κλασικά συστήματα μπορούν να αποκαλύψουν συμπεριφορές που είναι δύσκολο να παρατηρηθούν σε κβαντικά πειράματα.

Καθιστώντας αυτά τα φαινόμενα ορατά, οι ερευνητές σχεδιάζουν να εξερευνήσουν πιο περίπλοκα συστήματα κυμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες γνώσεις για την υπεραγωγιμότητα και άλλα κβαντικά φαινόμενα.

«Μια κατεύθυνση είναι να κάνουμε το σύστημα πιο περίπλοκο, εισάγοντας πολλαπλές δίνες και διατάσσοντάς τις σε ένα πλέγμα», λέει ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Μαχές Μπάντι (Mahesh Bandi).

«Αυτή η διάταξη θα αντανακλούσε τις συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα υπεραγώγιμα υλικά, με τα κύματα του νερού να συμπεριφέρονται σαν υπερρεύμα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα αντικρίσουμε — και αυτό ακριβώς είναι που κάνει την προσπάθεια να αξίζει τον κόπο».