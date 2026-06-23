Τραμπ: Υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα για την κβαντική πληροφορική και την κυβερνοασφάλεια

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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της κβαντικής πληροφορικής και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, ενόψει των τεχνολογικών προκλήσεων που αναμένεται να δημιουργήσουν οι μελλοντικοί κβαντικοί υπολογιστές.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος, οι αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ενός κβαντικού υπολογιστή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε επιστημονικές εφαρμογές έως το 2028.

Οι κβαντικοί υπολογιστές λειτουργούν με κβαντικά δυαδικά ψηφία, τα οποία μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία καταστάσεις. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία τεράστιου αριθμού υπολογισμών και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές εφαρμογές στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη βιομηχανία.

Οι προκλήσεις και τα σχέδια των τεχνολογικών εταιρειών

Παρά τις μεγάλες προοπτικές τους, οι κβαντικοί υπολογιστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα αξιοπιστίας, καθώς τα ποσοστά σφαλμάτων παραμένουν υψηλά. Το γεγονός αυτό περιορίζει ακόμη τη χρήση τους εκτός ερευνητικών περιβαλλόντων.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι το σύστημα που θα αναπτυχθεί μέσω της συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση θα έχει πιο περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με τα φιλόδοξα εμπορικά σχέδια που έχουν ανακοινώσει μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Οι κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες που αναπτύσσουν κβαντικούς υπολογιστές, μεταξύ των οποίων η IBM, η Microsoft και η Google, στοχεύουν η καθεμία να παραδώσει την πρώτη μεγάλης κλίμακας εμπορική συσκευή έως το 2029.

Η μετάβαση σε νέα κρυπτογράφηση

Το δεύτερο διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος αφορά την κυβερνοασφάλεια και ειδικότερα τη μετάβαση σε κρυπτογραφικά συστήματα που θα είναι ανθεκτικά στις δυνατότητες αποκρυπτογράφησης των μελλοντικών κβαντικών υπολογιστών.

Όπως ανέφερε ο Κράτσιος, η πρωτοβουλία επιδιώκει να επιταχύνει την υιοθέτηση κβαντικά ανθεκτικών μεθόδων κρυπτογράφησης έως το 2031. Η μετάβαση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η ανάπτυξη ισχυρότερων κβαντικών συστημάτων μπορεί να αλλάξει τα σημερινά δεδομένα στην προστασία των ψηφιακών υποδομών.

Πηγή: AFP