Τραμπ: Υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα για την κβαντική πληροφορική και την κυβερνοασφάλεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα για την επιτάχυνση της κβαντικής πληροφορικής και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στις ΗΠΑ. Το πρώτο αφορά τη συνεργασία ομοσπονδιακών υπηρεσιών με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη κβαντικού υπολογιστή έως το 2028, ενώ το δεύτερο προβλέπει την ταχύτερη μετάβαση σε κρυπτογραφικά συστήματα ανθεκτικά στις δυνατότητες των μελλοντικών κβαντικών υπολογιστών έως το 2031.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

tramp-pliroforiki
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της κβαντικής πληροφορικής και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.
  • Οι αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ενός κβαντικού υπολογιστή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε επιστημονικές εφαρμογές έως το 2028.
  • Το δεύτερο διάταγμα αφορά τη μετάβαση σε κρυπτογραφικά συστήματα που θα είναι ανθεκτικά στις δυνατότητες αποκρυπτογράφησης των μελλοντικών κβαντικών υπολογιστών, με στόχο την υιοθέτηση κβαντικά ανθεκτικών μεθόδων κρυπτογράφησης έως το 2031.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της κβαντικής πληροφορικής και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, ενόψει των τεχνολογικών προκλήσεων που αναμένεται να δημιουργήσουν οι μελλοντικοί κβαντικοί υπολογιστές.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος, οι αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ενός κβαντικού υπολογιστή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε επιστημονικές εφαρμογές έως το 2028.

Οι κβαντικοί υπολογιστές λειτουργούν με κβαντικά δυαδικά ψηφία, τα οποία μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία καταστάσεις. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία τεράστιου αριθμού υπολογισμών και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές εφαρμογές στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη βιομηχανία.

Οι προκλήσεις και τα σχέδια των τεχνολογικών εταιρειών

Παρά τις μεγάλες προοπτικές τους, οι κβαντικοί υπολογιστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα αξιοπιστίας, καθώς τα ποσοστά σφαλμάτων παραμένουν υψηλά. Το γεγονός αυτό περιορίζει ακόμη τη χρήση τους εκτός ερευνητικών περιβαλλόντων.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι το σύστημα που θα αναπτυχθεί μέσω της συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση θα έχει πιο περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με τα φιλόδοξα εμπορικά σχέδια που έχουν ανακοινώσει μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Οι κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες που αναπτύσσουν κβαντικούς υπολογιστές, μεταξύ των οποίων η IBM, η Microsoft και η Google, στοχεύουν η καθεμία να παραδώσει την πρώτη μεγάλης κλίμακας εμπορική συσκευή έως το 2029.

Η μετάβαση σε νέα κρυπτογράφηση

Το δεύτερο διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος αφορά την κυβερνοασφάλεια και ειδικότερα τη μετάβαση σε κρυπτογραφικά συστήματα που θα είναι ανθεκτικά στις δυνατότητες αποκρυπτογράφησης των μελλοντικών κβαντικών υπολογιστών.

Όπως ανέφερε ο Κράτσιος, η πρωτοβουλία επιδιώκει να επιταχύνει την υιοθέτηση κβαντικά ανθεκτικών μεθόδων κρυπτογράφησης έως το 2031. Η μετάβαση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η ανάπτυξη ισχυρότερων κβαντικών συστημάτων μπορεί να αλλάξει τα σημερινά δεδομένα στην προστασία των ψηφιακών υποδομών.

Πηγή: AFP

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ