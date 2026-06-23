MasterChef: Πάνος και Τάσος διεκδικούν τον τίτλο – Η πρώτη δοκιμασία στην Βαρκελώνη

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του νέου MasterChef ξεκίνησε, με τον Πάνο και τον Τάσο να διεκδικούν τον τίτλο στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού μαγειρικής. Οι δύο φιναλίστ ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη, όπου πραγματοποιείται η πρώτη από τις τρεις δοκιμασίες που θα καθορίσουν τον φετινό νικητή.

Η παραγωγή επέλεξε τη Βαρκελώνη, έναν από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης, για την έναρξη των φετινών τελικών. Οι δύο παίκτες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την εμπειρία, αλλά και τη χαρά τους που έφτασαν μαζί μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Οι δοκιμασίες και τα έπαθλα του τελικού

Ο φετινός νικητής θα προκύψει μέσα από τρεις διαφορετικές δοκιμασίες, με τις βαθμολογίες να αθροίζονται για την ανάδειξη του νέου MasterChef. Ο δεύτερος φιναλίστ θα κερδίσει 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα αποχωρήσει με τον τίτλο και συνολικό έπαθλο 100.000 ευρώ.

Ο Πάνος εμφανίστηκε αποφασισμένος ενόψει της τελικής αναμέτρησης και τόνισε: «Δεν ξέρω αν θα είμαι ο επόμενος MasterChef, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα προσπαθήσω για να πάρω τον τίτλο. Στα battles που έχουμε μεταξύ μας είμαστε ένα-ένα, οπότε ο τελικός θα δείξει ποιος είναι ο καλύτερος».

Ο ίδιος δήλωσε επίσης: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα να είμαι φιναλίστ φέτος στο MasterChef. Είμαι χαρούμενος από τον εαυτό μου και την απόδοσή μου. Είμαι επίσης χαρούμενος που έχω και τον Τάσο αντίπαλο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίος τελικός».

Οι δηλώσεις του Τάσου για την πρόκριση

Από την πλευρά του, ο Τάσος παραδέχτηκε ότι συνειδητοποίησε την πρόκριση στον τελικό μόλις λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή τους για την Ισπανία. «Το συνειδητοποιήσαμε προχθές το πρωί ότι φτάσαμε στον τελικό. Πάρα πολύ ωραία vibes. Χαρούμενος κι εγώ που είμαι με τον Πάνο», είπε αρχικά.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Καθόμουν με τον Πάνο στο σπίτι και λέγαμε “μάγκα, φτάσαμε”. Όντως, το κάναμε. Πολύ χαρούμενος που έχω φτάσει, συνειδητοποιημένος και σίγουρα νομίζω ότι τώρα θα το ευχαριστηθούμε».