Τραμπ: Νέες αιχμές κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ και προειδοποίηση προς το Ιράν

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε νέες αιχμές κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην ανταποκριθούν σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει στις ενέργειες που θεωρεί αναγκαίες, εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες, Δευτέρα, σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και υποστήριξε ότι ορισμένοι σύμμαχοι δεν στήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κρατήσουν αντίστοιχη στάση στο μέλλον.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (…) είπαν “όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», δήλωσε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην Ιταλία και στη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε χαρακτηριστικά. Σε γενικότερη αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «Εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς για αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην Τουρκία τον Ιούλιο.

Νέο μήνυμα του Τραμπ προς το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία ή εάν οι Ιρανοί δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν αναμένει προβλήματα όσο το Ιράν δείχνει σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι είναι θετικό το γεγονός πως η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

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