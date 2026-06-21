Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Αποχώρησε η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης έπειτα από τις απειλές Τραμπ

Στον «αέρα» είναι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, καθώς η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε την Κυριακή τις ΗΠΑ να μην απευθύνουν απειλές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεσμευόμενος ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν».

«Δεν νομίζουν ότι αν οι απειλές τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στη σημερινή κατάσταση απελπισίας; Δεν λαμβάνουμε υπόψη τις αμερικανικές απειλές», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, αφού ο Τραμπ απείλησε να χτυπήσει το Ιράν για την υποστήριξή του στη Χεζμπολάχ. «Θα ήταν καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε αυτές με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι και να πουν, εμείς είμαστε αυτοί που ενεργούμε».

با خودشان فکر نمی‌کنند که اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت، به استیصال امروز نمی‌رسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکایی‌ها را به جایی حساب نمی‌کنیم.

بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند، نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند. هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل می‌کنیم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 21, 2026

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν. Εξάλλου, ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών στο Ιράν. «Κλείνεις τα Στενά και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@@@@@ σας χώρα», πρόσθεσε.