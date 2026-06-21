Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Αποχώρησε η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης έπειτα από τις απειλές Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία είναι στον «αέρα», καθώς η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ

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Διεθνή Νέα

Ιράν, ΗΠΑ, Πακιστάν, Συνομιλίες, Ελβετία
πηγή: Nathan Howard/Pool Photo via AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον «αέρα» είναι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, καθώς η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην απευθύνουν απειλές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεσμευόμενος ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν».
  • Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να χτυπήσει το Ιράν για την υποστήριξή του στη Χεζμπολάχ, ενώ μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δήλωσε ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».

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Στον «αέρα» είναι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, καθώς η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε την Κυριακή τις ΗΠΑ να μην απευθύνουν απειλές κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεσμευόμενος ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν».

«Δεν νομίζουν ότι αν οι απειλές τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στη σημερινή κατάσταση απελπισίας; Δεν λαμβάνουμε υπόψη τις αμερικανικές απειλές», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, αφού ο Τραμπ απείλησε να χτυπήσει το Ιράν για την υποστήριξή του στη Χεζμπολάχ. «Θα ήταν καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε αυτές με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι και να πουν, εμείς είμαστε αυτοί που ενεργούμε».

 

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν. Εξάλλου, ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Fox News, ο Τραμπ φάνηκε να απειλεί με επανάληψη των βομβαρδισμών στο Ιράν. «Κλείνεις τα Στενά και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ για την κρίσιμη πλωτή οδό. «Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@@@@@ σας χώρα», πρόσθεσε.

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