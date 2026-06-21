Λουτσέσκου: Μεγάλη πρόταση της Αλ Σαντ στον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ

Και τυπικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» γνωστοποίησε προχθές την κοινή συναινέσει ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο προπονητή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος τεχνικός είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο οι άριστες σχέσεις του με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, προμήνυαν ένα «βελούδινο διαζύγιο», με τον Λουτσέσκου να έχει στα χέρια του συγκεκριμένη προσφορά.

Συγκεκριμένα ΜΜΕ του Βουκουρεστίου αναφέρουν πως ο έμπειρος κόουτς έχει μεγάλη πρόταση για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας από την Αλ Σαντ του Κατάρ, με ετήσιες αποδοχές στα τέσσερα εκατ. ευρώ, χωρίς τα μπόνους επίτευξης στόχων!

Να σημειωθεί πως ο Λουτσέσκου γνωρίζει καλά τη Μέση Ανατολή, καθώς είχε εργαστεί με επιτυχία για δύο χρόνια στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Αχλί (2019-21), πριν επιστρέψει για δεύτερη φορά το καλοκαίρι του 2021 στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ