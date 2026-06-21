Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός θα μείνει στον Λίβανο «για όσο χρειαστεί»

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με φόντο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

«Θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου για όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βόρειου (Ισραήλ) τους οποίους νοιαζόμαστε, καθώς και όλους τους πολίτες του κράτους» είπε ο Νετανιάχου σε μια τελετή στη μνήμη του αδελφού του, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη το 1976.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

Ζαμίρ: «Η Χεζμπολάχ έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση»

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει περιέλθει σε «πολύ δύσκολη θέση», κατά την επίσκεψή του σήμερα στις ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο.

«Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα», είπε προειδοποιώντας ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος «να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για να εμποδίσει την ανασύνταξη» των δυνάμεων της οργάνωσης, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση.

Ο Εϊάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι οι ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για πιθανή επανάληψη των επιχειρήσεων αν απαιτηθεί.