Τροχαίο στην Ηλεία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε σε χωράφι – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Κατακόλου, κοντά στον Πύργο Ηλείας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά η γυναίκα οδηγός, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην Ηλεία, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χωράφι. – Η γυναίκα οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. – Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι επί της οδού Κατακόλου, στο ύψος των Γρανιτσαίικων, κοντά στον Πύργο Ηλείας, όταν αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά η γυναίκα οδηγός του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

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