Παναθηναϊκός: Η ημέρα και ώρα της επίσημης παρουσίασης του Ομπράντοβιτς – Το συγκινητικό βίντεο της «πράσινης» ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του. Η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο νέο lounge του «T-Center», ενώ η ΚΑΕ δημοσίευσε και ένα συγκινητικό βίντεο για την επιστροφή του.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει το μεσημέρι της Κυριακής (21/6) ότι ο πολυνίκης τεχνικός θα καθοδηγήσει ξανά το «τριφύλλι» για τα επόμενα 3 χρόνια.
  • Η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στους εκπροσώπους του Τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στις 13:00 στο νέο lounge του «T-Center».
  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, με τις προφητικές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος τον είχε αποκαλέσει «μεγάλο αδερφό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Το μεσημέρι της Κυριακής (21/6) πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι ο πολυνίκης τεχνικός θα καθοδηγήσει ξανά το «τριφύλλι» για τα επόμενα 3 χρόνια, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το σύλλογο.

Ο “Ζοτς”, ο οποίος ήταν στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού από το 1999 έως το 2012, κατακτώντας πέντε φορές την EuroLeague, έντεκα φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και επτά φορές το Κύπελλο Ελλάδος, επιστρέφει στους πάγκους, λίγους μήνες μετά τη λύση της συνεργασία της με την Παρτίζαν.

Η έναρξη της δεύτερης θητείας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο απασχολεί ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη και, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στους εκπροσώπους του Τύπου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στις 13:00 στο νέο lounge του «T-Center».

Το συγκινητικό βίντεο της «πράσινης» ΚΑΕ για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο, με τις προφητικές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την επιστροφή του Ζοτς, τον οποίο είχε αποκάλεσε «μεγάλο αδερφό» κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το βίντεο είναι γεμάτο με στιγμές του Σέρβου προπονητή στον πάγκο των Πρασίνων, ενώ ακούγεται να λέει στα ελληνικά «ποτέ μη λες ποτέ».

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

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