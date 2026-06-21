Μητροπολίτης Κερκύρας: Ίσως οι αρχιερείς πρέπει να παραιτηθούμε από τη μισθοδοσία του κράτους

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Ηχηρή παρέμβαση στη συζήτηση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων πραγματοποίησε ο μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, ο οποίος εμφανίζεται αντίθετος στην αύξηση των αποδοχών των ιεραρχών, θέτοντας ανοιχτά ένα εντελώς διαφορετικό ενδεχόμενο: Την πλήρη αποχώρηση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο.

Η παρέμβαση έγινε μέσω άρθρου το οποίο προκάλεσε αίσθηση στους εκκλησιαστικούς κύκλους.

Ο μητροπολίτης Κερκύρας ξεκαθαρίζει ότι η αποστολή του επισκόπου δεν μπορεί να συνδέεται με οικονομικές διεκδικήσεις. Όπως τονίζει στη δημόσια τοποθέτηση του, ο επίσκοπος καλείται να λειτουργεί, να διδάσκει, να στηρίζει τον λαό, να βρίσκεται δίπλα στον άρρωστο, στον φτωχό, στον νέο, στον ηλικιωμένο και σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται.

Για τον ίδιο, η αξία της αρχιερατικής διακονίας δεν μετριέται με το ύψος των αποδοχών αλλά με την προσφορά και τη θυσία προς τον λαό του Θεού.

Η πρόταση για πλήρη παραίτηση από το κρατικό μισθολόγιο

Το σημείο που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η δημόσια αναφορά του ότι η Ιεραρχία θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρά την αποχώρησή της από το κρατικό μισθολόγιο.

Ο κ. Νεκτάριος υποστήριξε ότι η πνευματική ελευθερία της Εκκλησίας έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε οικονομική διευθέτηση και υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρχαν διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης των αρχιερέων.

Μάλιστα πρότεινε τα χρήματα που σήμερα δίνονται για τη μισθοδοσία των ιεραρχών να κατευθυνθούν προς την ενίσχυση των εφημερίων που διακονούν σε φτωχές, ορεινές και απομακρυσμένες ενορίες.

Ο μητροπολίτης Κερκύρας επισημαίνει ότι πίσω από κάθε Μητρόπολη υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές και φιλανθρωπικές ανάγκες.

Αναφέρεται σε οικογένειες που δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιό τους, σε νέους που αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι και σε ανθρώπους που αναζητούν καθημερινά βοήθεια από την Εκκλησία.

Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει ότι οι μητροπόλεις δεν αποτελούν απλώς διοικητικές δομές αλλά κέντρα κοινωνικής και πνευματικής στήριξης.

Το παράδειγμα της Κέρκυρας

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας.

Όπως αποκαλύπτει, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για την κατασκευή περίπου 80 φοιτητικών κατοικιών και 20 διαμερισμάτων για εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους που αδυνατούν να βρουν προσιτή στέγη στο νησί.

Παράλληλα αναφέρεται στο Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Η Πλατυτέρα», το οποίο εδώ και δεκαετίες φιλοξενεί δεκάδες τροφίμους και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία και την αναβάθμισή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρόμοιες κοινωνικές δομές λειτουργούν σε πολλές Μητροπόλεις της χώρας, καλύπτοντας ανάγκες χιλιάδων πολιτών.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της παρέμβασής του, ο μητροπολίτης Κερκύρας τονίζει ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένος από την κοινωνία.

«Αν ο λαός πονά, ο επίσκοπος δεν μπορεί να ησυχάζει. Αν ο λαός στερείται, ο επίσκοπος δεν μπορεί να απολαμβάνει», σημειώνει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της αντίληψής του για την αρχιερατική διακονία.

Η δημόσια τοποθέτηση του μητροπολίτου Κερκύρας έρχεται να προστεθεί σε έναν ευρύτερο διάλογο που έχει αναπτυχθεί εντός της Εκκλησίας. Σύμφωνα με το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ αρκετοί Ιεράρχες έχουν εκφράσει προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα των αποδοχών.