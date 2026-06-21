Έβρος: Φωτιά στην Καβησό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, δείτε τις πρώτες εικόνες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 21/6 στον Έβρο, στην περιοχή Καβησό, καίγοντας σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με πεζοπόρο ομάδα, 7 οχήματα και τρία αεροσκάφη, με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Έβρος: Φωτιά στην Καβησό - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στον Έβρο το μεσημέρι της Κυριακής 21/6. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησό.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
  • Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στον Έβρο το μεσημέρι της Κυριακής 21/6. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησό. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από τη φωτιά στον Έβρο

 

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