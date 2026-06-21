Έβρος: Φωτιά στην Καβησό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, δείτε τις πρώτες εικόνες

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Φωτιά ξέσπασε στον Έβρο το μεσημέρι της Κυριακής 21/6. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησό. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καβησό Έβρου. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Δείτε τις πρώτες εικόνες από τη φωτιά στον Έβρο