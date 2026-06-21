ΕΛΑΣ: Αστυνομική επιχείρηση για συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά – 3 συλλήψεις σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών προχώρησε στην αποδόμηση συμμορίας τριών αλλοδαπών που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές της Αττικής. Κατά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους, συνελήφθησαν τρία άτομα και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, χρήματα και σύνεργα διακίνησης. Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

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ΕΛΑΣ, ναρκωτικά,  Νέα Φιλαδέλφεια, Αγίους Αναργύρους,
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην αποδόμηση συμμορίας τριών αλλοδαπών που διακινούσαν ναρκωτικά στην Αττική, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους.
  • Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα διακίνησης ναρκωτικών.
  • Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν συνολικά 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 226 γραμμάρια ηρωίνης και άλλα υλικά.

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Στην αποδόμηση συμμορίας τριών αλλοδαπών, που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με τη δράση της συμμορίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις οικίες-«καβάτζες», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 226 γραμμάρια ηρωίνης. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ένα ρόπαλο, το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ, καθώς και υλικά συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες:

ΕΛΑΣ, ναρκωτικά,  Νέα Φιλαδέλφεια, Αγίους Αναργύρους,

ΕΛΑΣ, ναρκωτικά,  Νέα Φιλαδέλφεια, Αγίους Αναργύρους,

ΕΛΑΣ, ναρκωτικά,  Νέα Φιλαδέλφεια, Αγίους Αναργύρους,

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