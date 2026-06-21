Ελβετία: Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ-Κατάρ – Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Τεχεράνη

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Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο διπλωματικό περιβάλλον, τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν πριν από λίγο στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Κατάρ -στον ρόλο του μεσολαβητή- με θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Μία τριμερής σύσκεψη με την συμμετοχή του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ σχετικά με τα θέματα μίας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο και των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων διεξάγεται αυτήν την στιγμή» στην Ελβετία, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο μεσολαβητής για το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία έχουν ξεκινήσει, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου.

Σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ γνωστοποίησε «την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Λίμνης Λουκέρνης και την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τα δύο μεσολαβητικά κράτη, το Κράτος του Κατάρ και την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν».

Το ελβετικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, μαζί με τους μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ, είναι όλοι παρόντες στο πολυτελές θέρετρο.

Τα μεγάλα αγκάθια: Ορμούζ και Λίβανος

Οι συνομιλίες, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω οικοδόμηση και επέκταση της εύθραυστης συμφωνίας (Μνημόνιο Συναντίληψης, MoU) για τον τερματισμό του πολέμου, έχουν πληγεί από σοβαρές δυσκολίες.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η απόφαση του Ιράν να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδυναμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει το Ισραήλ να τερματίσει τις εχθροπραξίες στον Λίβανο.

Λόγω αυτών των εξελίξεων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας, δήλωσε νωρίτερα ότι προσθέτει τον Λίβανο στην ατζέντα των συζητήσεων.

Σημειώνεται ότι η ατζέντα είχε αρχικά σχεδιαστεί με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται στο εξωτερικό.

Σημειώνεται πως το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν μετέδωσε ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ελβετία.

Ισραήλ: «Καμία αποχώρηση» από τη ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο πεδίο περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των διαπραγματευτών στην Ελβετία.

Ο ισραηλινός στρατός «δεν θα αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο Ισραέλ Κατζ διακήρυξε ότι δεν υπάρχει «κανένας περιορισμός» για τους στρατιώτες που «επιχειρούν στον Λίβανο», ξεκαθαρίζοντας τη στάση του Ισραήλ.

«Οι δυνάμεις μας παραμένουν ανεπτυγμένες στη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής στον Λίβανο και επιχειρούν από εκεί εναντίον τρομοκρατών και τρομοκρατικών υποδομών», είπε.

Ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε χθες αφήνει τις IDF σε όλες τις θέσεις τους εντός της ζώνης ασφαλείας που προστατεύει τις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ».

Στο Μπούργκενστοκ και ο επικεφαλής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι

Στις διπλωματικές διεργασίες της Ελβετίας προστίθεται πλέον και η παράμετρος των πυρηνικών ελέγχων, καθώς ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) βρίσκεται στο Μπούργκενστοκ προκειμένου να «αξιολογήσει την κατάσταση» γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ο Ράφαελ Γκρόσι δήλωσε ότι συνάντησε τον Ελβετό ΥΠΕΞ Ινιάτσιο Κασίς, στο Μπούργκενστοκ, «για να αξιολογήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν, την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί και τον σημαντικό ρόλο του IAEA».

«Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, είναι σημαντικό να δοθεί στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο του IAEA ενέκρινε ψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, με το οποίο απαιτείται από το Ιράν να παράσχει «πλήρη πληροφόρηση» για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει και να επιτρέψει την πρόσβαση σε επιθεωρητές για την επαλήθευσή τους.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian, CNN