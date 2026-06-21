Λιμάνι Ραφήνας: Αναχώρησε το «Hyperspeed Jet 4» μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου

Απέπλευσε τελικά στις 13:15 από το λιμάνι της Ραφήνας το ταχύπλοο «Hyperspeed Jet 4». Η προσωρινή απαγόρευση απόπλου, η οποία είχε επιβληθεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό μετά από πρόσκρουσή του κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, ήρθη αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η απαγόρευση ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τη Λιμενική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο ήταν κενό επιβατών και χωρίς να εμπλακεί άλλο σκάφος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν άλλο πλοίο εντός του λιμένα της Ραφήνας.

Μετά την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας του και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, το «Hyperspeed Jet 4» απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο.