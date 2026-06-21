Ελεωνόρα Ζουγανέλη για την αφαίρεση του διπλώματός της: «Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ήταν η καλεσμένη στο 17ο επεισόδιο του vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο περιστατικό του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν της επιβλήθηκε πρόστιμο από την Τροχαία, καθώς σε έλεγχο αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το μηχανάκι της έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

«Έμαθα να οδηγώ μηχανάκι στη Μύκονο από πολύ μικρή. Με έμαθε ο πατέρας μου και το έχει μετανιώσει…Δε μπορώ την κίνηση, υποφέρω. Αν μπω σε αμάξι, μπορεί να τρελαθώ από τα νεύρα. Είμαι πολύ νευρική στο αυτοκίνητο όταν έχει κίνηση…Γύρω στα 18 είχα ένα ατύχημα με το μηχανάκι πηγαίνοντας στο λιμάνι της Ραφήνας. Έπεσα σε μια λακούβα…Η μαμά μου ήταν η ψύχραιμη της ιστορίας…Ο πατέρας μου δεν είναι καθόλου ψύχραιμος…Μικρά τέτοια έχω…Σοβαρά να νοσηλευτώ, δεν έχω χτυπήσει ποτέ… Αλλά γενικά δεν τρέχω» ανέφερε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Είχα πιει ένα ποτήρι κρασί και δεν ήξερα ότι το όριο για το μηχανάκι είναι ένα ποτήρι κρασί και μου πήραν το δίπλωμα για 30 ημέρες. Ερχόντουσαν και με έπαιρναν οι συνάδελφοι μου από το θέατρο ευτυχώς, οπότε ήταν πιο εύκολη η μετακίνηση μου γιατί είχα κάθε μέρα παράσταση διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο» πρόσθεσε.

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